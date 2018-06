Nebýt Kuchařové, nikdo by o Miss World nevěděl, tvrdí Adamec

CELÝ ON-LINE ROZHOVOR NAJDETE Zde Čtenářům iDNES.cz odpovídá ředitel Miss ČR

"Kdyby nebylo Taťány Kuchařové a jejího vítězství, nikdo by ani netušil, že nějaká Miss World vůbec existuje. Přenos se pro nezájem diváků už několik let nevysílá na žádné české televizní stanici a výsledky se můžete dočíst pod jednou fotografií vítězky v bulváru," zhodnotil zájem o mezinárodní soutěž Adamec.

Jako člověk odpovídající za provozní věci v Miss ČR je ochoten se své funkce vzdát, pokud by to pomohlo. Vinu na ztrátě licence ale vidí jen na druhé straně.

"Osobně jsem přesvědčen, že "za to může" bezskrupulóznost jednání Michaely Maláčové. Stejně získala licenci na Miss Universe, stejně získala pozici v TV Nova, za stejných podmínek má na své straně některé velmi hlasité mediální partnery," prohlásil Adamec, který znovu zdůraznil, že za úspěchem Maláčové stojí peníze.

"Když se objevila Česká Miss za ranec peněz na Nově a posléze v rámci exkluzivity její Miss za ranec peněz Miss ČR musela z Novy odejít a začaly se dít další věci, ztratil jsem veškeré iluze a za svoji naivitu jsem se dost styděl," přiznal Adamec.

Podobně hovoří i jeho kolegyně a prezidentka Miss ČR Taťána Kuchařová. "Jsem velice zklamaná postupem a změnou hodnot u zástupců Miss World. Fakt, že dali přednost komerčnímu směru před charitou, je velmi smutný. Tady se potvrzuje pravidlo, že peníze až na prvním místě a bohužel ani u Miss World tomu není jinak," dodala někdejší Miss World z roku 2006.

VIDEO: Česká Miss Maláčové má licenci na Miss World Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Konkurenční Česká Miss tvrdí, že za uzavřením nové spolupráce s organizátory Miss World nejsou peníze, ale diplomacie.

"Čekala jsem, že vysvětlení se provede v rovině, zda se dá licence přeplatit. Znovu opakuji, že nedá. Mám na to vtipnou odpověď: Kdyby se dala licence na Miss World koupit, udělala bych to už před pěti lety. Je to opravdu otázka důvěry a diplomatického jednání, a proto si myslím, že je to pro Českou Miss ocenění za její pětiletou existenci," řekla Maláčová ve čtvrtečním on-line rozhovoru na iDNES.cz. - rozhovor najdete zde