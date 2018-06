Nebyla jsem stroj na sportovní výkony

Působí velmi křehce, přitom má v sobě neuvěřitelnou energii a výdrž. Celý život věnovala především sportu. A přitom ani přesně neví proč a jak. Šestačtyřicetiletá běžkyně na lyžích Blanka Paulů poprvé zazářila na světové scéně ve dvaceti letech - na mistrovství světa v běhu na pět kilometrů. Dalších deset let sice patřila k absolutní světové špičce, ale velké závody nevyhrávala. "Sice jsem v průběhu těch deseti let chtěla se vším několikrát praštit, ale nemohla jsem. Příliš mě bavilo závodění a chtěla jsem vyhrávat," vzpomíná běžkyně. "Někdy mám pocit, že celá moje kariéra byla jedno velké zklamání. Alespoň mi to pořád tvrdili novináři, trenéři, funkcionáři: Paulů byla zase jenom devátá. Za jedno deváté místo na olympiádě jsem dostala důtku a chtěli mě vyhodit z reprezentace." Druhý vrchol přišel na sklonku kariéry na olympijských hrách v Sarajevu: bronz ze štafety, čtvrtá příčka na dvacet kilometrů. Dnes jedna z nejúspěšnějších českých lyžařek třetím rokem běhá seriál mistrovských závodů do vrchu. Účastní se ho v kategorii veteránek, ale patří mezi tři čtyři nejlepší i mezi mladšími. "Vloni jsem se kvalifikovala na mistrovství světa, ale nejela jsem. Bylo to až v Malajsii a musela bych si shánět třicet tisíc korun na cestu ," vzpomíná.* Nebyla byste trochu nesvá i kvůli tomu, že by váš kokršpaněl nemohl jet s vámi?Babička by ho zvládla, ale je pravda, že Čak je závislák. Je všude se mnou. Když jsem nedávno odjela na závody půjčeným autem, ležel celý den před tím mým, aby nepropásl okamžik, kdy se vrátím a vezmu ho s sebou.* Máte za sebou mimořádně úspěšnou kariéru. Co vás přimělo k tomu, abyste se vrátila jako veteránka k závodění a měřila se s ženami a dívkami o dvacet i více let mladšími?Prostě jsem to potřebovala. Když jsem ve čtyřiaosmdesátém skončila v reprezentaci, ještě jsem dva roky běhala světový seriál v běžkařských maratonech. A pak už nic. Asi jsem byla vyčerpaná. Ale před třemi roky mi začalo závodění vysloveně chybět. Baví mě to, je to jako droga. Jsem prostě takový typ.* Nevadí vám, že už nejste nejlepší?Ne, dnes už nepotřebuju vyhrávat. Mám radost, že jsem dobrá, ale vím, že vrchol už mám za sebou. Jsem spokojená. Těším se na závody, i když vím, že nevyhraju. Dřív to bylo jiné. Od malička jsem chtěla vyhrávat. Při sportovních přenosech v televizi jsem se vždycky těšila na dekorování vítězů, stupně vítězů se mi líbily ze všeho nejvíc.* Znamená to, že jste byla sportovní fanatik?Asi ano. Rodiče mě vozili na závody, protože dělali lyžařské rozhodčí, bratr závodil a mně v podstatě nic jiného než závodit nezbývalo. A už od žákovských kategorií jsem vyhrávala, nikdy jsem nebyla horší než třetí, ale většinou první. Fascinovalo mě to.* Podřizovala jste tedy svůj život vítězství v závodech?To zase ne. Nikdy jsem nebyla nějaký sportovní stroj na výkony. Nebyla jsem ani žádný dokonalý profesionál, k úplnému vrcholu mi chyběl ještě krůček - víc disciplíny, odříkání, podřízenost v tréninku. Všechno jsem moc silně prožívala, chybělo mi víc racionálního přístupu, plánu. Dalo by se říci, že jsem dokonce vítězství nepodřizovala skoro nic: to, co jsem dělala, mě bavilo, pozřelo, stravovalo. Pochybuji, že bych se dokázala změnit, kdyby mi někdo nabízel jiný přístup, jiný systém za cenu dalších vítězství. Nedovedu si představit, že bych byla jiná, prostě jsem měla v sobě právě to, co jsem do závodění dala. To se těžko vysvětluje - závodník není jenom součet tréninkových metod a disciplíny, odběhaných kilometrů, nazvedaných kilogramů. Nepotřebovala jsem, aby mě někdo hlídal. Sama jsem chtěla udělat maximum. A to maximum jsem byla právě já.* V čem tedy byly vaše tréninkové slabiny?Jsem velký individualista. Neměla jsem ráda společná soustředění, centrální přípravu. Těžko jsem snášela, když mi vůbec někdo radil, co mám dělat a jak mám trénovat. Nebylo to se mnou lehké. Do závodů a tréninků jsem dávala všechno, ale nikdy jsem to nedotáhla tak daleko, že bych třeba dřív odešla z večírku, abych se dobře vyspala na druhý den. A moje životospráva, to byla vždycky úplná katastrofa.* To zní velice nepravděpodobně. Abyste mohla v šestačtyřiceti podávat vrcholné sportovní výkony, musíte se přece o svou formu starat...Právě že vůbec ne. A zápasila jsem s tím už v reprezentaci. Skoro nejím maso, teplé jídlo zvládám tak jednou za měsíc. Jím ovoce, zeleninu, skoro nepiju. Minulý měsíc mě to téměř skolilo. Šla jsem za doktorem a řekla mu, že se cítím unavená. Zjistil, že mi leccos chybí - železo, řada minerálů, cukr, no skoro všechno. A že se stravuju úplně špatně a o pitném režimu nemůže být ani řeč. Koupila jsem si pak tatranku, abych zabránila nejhoršímu.* Už třináct let pracujete jako trenérka na jilemnickém sportovním gymnáziu. Z toho, co říkáte, by se zdálo, že budete používat neortodoxní tréninkové metody.Jídelníček ani způsob tréninku rozhodně nikomu nevnucuju. Já jsem si ho ostatně taky nezvolila jako nějaký systém. Nepřemýšlela jsem o něm. Dělala jsem to, co jsem prožívala jako vnitřní nutnost. A kdo trénuje s tímhle pocitem, má šanci vyhrávat. Těm ostatním zase na vrchol nepomohou ani ty nejlepší metody.* Máte mezi svými svěřenci budoucí mistry?Možná se už nějací objevili. Ale je to zcela výjimečné. Což neznamená, že to, co dělají ostatní, nemá žádný smysl - závody a tréninky jim dávají disciplínu, sebevědomí, samostatnost, vztah ke sportu. Ale samozřejmě bych chtěla vychovat šampiona.* Je velký rozdíl mezi vaší generací a současnými mladými lyžaři?Nemyslím. Platí to, co už jsem řekla - buď v sobě člověk má tu vnitřní nutnost závodit a vyhrávat, nebo nemá. Dnes je ve sportu samozřejmě víc peněz a je to dobře. Vrcholoví sportovci si zaslouží po konci kariéry být alespoň trochu zajištěni, aby pak nemuseli začínat od nuly. Vždyť deset patnáct let nedělají nic jiného než sport, obětují často vzdělání, rodinný život. V současnosti je také větší možnost trénovat individuálně. To by mi sedělo.* Jak to bylo s vámi? Vy jste zvládla gymnázium, rodinu, vysokou školu...Zvládla? To je otázka. Chtěla jsem toho vždycky stihnout moc najednou. Na gymnáziu jsem měla samé jedničky, běhala na lyžích a už ve čtvrtém ročníku se vdala. Nechtěla jsem studovat dál, ale rodiče mě přemluvili a alespoň dálkově jsem studovala na fakultě tělesné výchovy a sportu. Přitom jsem učila v mateřské škole a začala reprezentovat. Po mistrovství světa v roce 1974 se ze mě stala profesionálka - vydělávala jsem asi dvanáct set korun, byla vedená jako sportovní metodička a měla neustálé problémy s trenéry a funkcionáři. Manželství vydrželo jenom pár let. Nebyla jsem schopná se zastavit, uvažovat o něčem jiném než o sportu, říci si - tohle už stačí, teď skončím. Jela jsem vždycky úplně nadoraz. Školu jsem dokončila, získala pár medailí. Takže zvládla? Rozhodně ničeho nelituji a nestěžuji si. Kdyby to šlo, udělala bych úplně totéž znovu.* A nepřipadá vám dnes, že vám toho po sportovním životě zbylo málo? Máte ještě nějaký velký sen, cíl?Sport a příroda, taková byla celá naše rodina. Žili tím rodiče, bratr i já. Jsem spokojená. Ráda bych dobře vycházela se studenty, a pokud to půjde, závodila. Pořád toho chci stihnout hodně - Čakyho, tréninky, školu, závody. Večer si občas pustím televizi nebo si přečtu knihu. Musím přiznat, že v obou případech dávám přednost těm nejhrozivějším zamilovaných slaďákům - Steelová, Collinsová a další. Vypiju k tomu jednu, někdy dvě dvojky, víno mám ráda. A jsem v pohodě. Vůbec si nedokážu představit, že bych se měla starat ještě o někoho jiného, že bych měla dítě nebo manžela. Jsem příliš velká individualistka a jsem takhle zvyklá. Myslím, že kdo chce v něčem opravdu hodně vyniknout, nebo alespoň vyniknout například v nějaké individuální sportovní disciplíně, ten velký individualista být musí.