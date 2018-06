Nebuď komik a přiznej barvu, Eddie!

A protože Murphy si dlouho nechtěl vzpomenout, co že to vlastně před rokem dělal a s kým, telefony nebral a DNA test pro jistotu vytrvale odmítal, nechala jej Mel B včera přivést k soudu, kde se bude muset zkoušce podrobit z moci úřední.

Přitom ještě před půl rokem byla situace opačná - DNA testy naopak požadoval americký komik, který se s Mel B rozešel poněkud ve zlém a ohledně tehdy ještě nenarozeného potomka nejevil známky štěstí.

"Měl si je jistá, že dítě je Eddieho, a nemůže uvěřit, že se to dostalo do bodu, kdy ho musí přinutit přiznat, že může být otcem," řekl zdroj blízký bývalé zpěvačce. "Tohle není o penězích. Jde o to, aby Angel věděla, kdo je její táta."

Andílek Angel bude mít každopádně hezké hračky, zvláště když se Eddie nechal slyšet, že pokud se prokáží jeho ploditelské schopnosti, vyváží je bankovkami.