Nebožtíci bouchají v peci

Příčina výbuchu? Nebožtík měl voperovaný kardiostimulátor, který v žáru pece explodoval.



Scénu jako z hororu líčí zpráva milánského listu Panorama, kterou převzal jeden český týdeník a její překlad zveřejnil na svých elektronických stránkách.



"Kardiostimulátory totiž obsahují látky, které mohou při kremaci vyvolat výbuch. Často je tak silný, že vyrazí dveře spalovací pece a způsobí statisícové škody. Navíc je nebezpečí, že dojde ke zranění pracovníků krematoria nebo účastníků posledního rozloučení. Řešením jsou podle britských vědců detektory kovů, které ještě před kremací kardiostimulátor odhalí," uvádí Panorama.



Zdá se však, že italské periodikum vypustilo do světa dokonalou kachnu. Česká krematoria totiž spalují nebožtíky s kardiostimulátory téměř denně a k výbuchu doposud nikdy nedošlo.



"To je dokonalá novinářská kachna! Když se v peci spaluje tělo, jež má kardiostimulátor, tak se ozve jen úplně tiché lupnutí. Žádný výbuch, to je úplný nesmysl," řekl tiskové agentuře Korzo ředitel krematoria v Praze-Motole Pavel Marek, zjevně poněkud vyvedený z míry.



Zkušený odborník poněkud pochmurné profese Korzo ubezpečil, že síť českých krematorií bude bez úhony zachována. V bezpečí jsou jak účastníci pohřbů, tak i zaměstnanci smutečních zařízení. "V popelu zůstane z kardiostimulátoru malá kovová kulička. Dřív se kardiostimulátory vyjímaly. Teď se ale nechávají v těle. Dnes už je lidí žijících s tímto zařízením velmi mnoho a v podstatě jde běžnou medicínskou pomůcku.

Kdyby kardiostimulátory opravdu působily jako bomba, všechna česká krematoria by během pár dní vyletěla do povětří. To se ale skutečně nestane," prohlásil posléze už se smíchem ředitel Marek.