Nebojím se, že zůstanu sama, říká Lucie Bílá

Lucie Bílá tvrdí, že pro svého syna Filipa není ženou číslo 1 už dávno. "Chtěla jsem si koupit kozačky a on řekl. 'Mami, pro tebe to nejde, ale mohl bych je koupit Ewě Farné.' A koupil jí je," řekla Bílá. "Filipovi je 15 let, má občanku, ale ještě pořád komunikuje a myslím si, že ty těžké časy nás teprve čekají," dodala.

I když její syn jednou možná odejde z rodinného sídla v Otvovicích, Bílá se samoty neobává. "Vzhledem k tomu, že v té vesnici žijeme celá rodina, můj brácha i mí rodiče, tak já si nemyslím, že tam budu sama. Já nikdy nejsem sama," prohlásila zpěvačka.

Lucie Bílá a kamarádky z Otvovic Lucie Bílá s maminkou

O žádném novém muži zatím neuvažuje a směje se tomu, jak ji média spojují třeba s jejím řidičem. "Všichni muži, kteří se okolo mě mihnou, se dostávají do řečí, protože jsem už dlouho veřejně sama a média mě neustále zadávají," postěžovala si Bílá.

Zpěvačka odhalila v ranní show i své politické názory. "Od té doby, co jsem se zastala současného prezidenta, tak mám štempl, že se o to zajímám. Ale mě nebaví politika, nejsem politolog, já jen vždy nahlas řekla, koho budu volit," uvedla zpěvačka. "Teď můžu nahlas říct, že nevím, koho volit. Zvažuji, jestli podpořit stranu, kterou jsem podporovala, nebo z výchovných důvodů nepodpořit," dodala.