(Ne)lehký život vodáků

Původně se vodáci hemžili v létě kolem vlakových nádraží. Zprvu vodák nasedl do téhož vlaku jako jeho spoluzavazadlo – loď. Později se musely lodě posílat proti proudu českých řek samostatně … a jejich majitelé pak s napětím čekali, jestli loď přijde na určené místo a včas. Ne vždy došla: "Přijeli jsme do Pece v pátek a loď nikde," vypráví ostřílený vodák Jiří Císař. Tak jsme si udělali výlet. V sobotu zase nic. V neděli jsme odjeli domů – řeku jsme jeli za týden. To už tam loď konečně byla. Tedy - dorazila už v pondělí a m y museli zaplatit skladné za pět dní…" Počátkem osmdesátých let si zákonodárci uvědomili, že ženy nemohou tahat těžká břemena. To byla pro vodáky rána. Od té doby smělo lodě přijímat nebo vydávat jen několik málo nádraží. Na Vltavě v seznamu chyběl například zrovna veledůležitý Vyšší Brod. Dnes dráhy vypravují několik "loďovlaků" – například zrovna do dříve zapovězeného Vyššího brodu. Ale vlak je dražší než jízda autem. Nicméně, nejdražší a nejpohodlnější způsob před revolucí vůbec neexistoval: půjčovny lodí. Letošní ceny na Vltavě se pohybovaly okolo 250 korun na den za kanoi s kompletním vybavením – pádly, vestami, barely.