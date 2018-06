názor (maxi)

O škole si myslím, že něco je třeba důležité, ale nikdy v životě (možná kromě případu, že byste se rozhodli být učitelem) nebudeme potřebovat nějakou stavbu těla mrňavého prvoka nebo taky vědět, jak se rozmnožujou podivný dejme tomu metrový organismy v našem těle. Někdy mám takový divný pocit, že se z toho asi každou chvíli pozvracím nebo co. Podle mě by se ve škole mělo učit jenom to, co v normálním životě budeme potřebovat, a ne trápit se takovými věcmi, jaké jsem tu už popsal. Tak to je asi tak m ůj názor na školu. A kdybyste s tím náhodou nesouhlasili, tak se pokuste nebrat to vážně.