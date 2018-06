Návrhářka: V létě noste květinové vzory

Na dotaz, co se bude nosit v létě, odpověděla: "Hodně tropických vzorů, ale to spíše u moře. Tady spíše květinové vzory a návrat k 50. létům - brýle, koktejlové šaty atd. Na večer - hedvábí a satén.



A co je největším módním faux-pas podle Kateřiny Baloun? "Nejhorší je, když má někdo něco průhledného na sobě a pod tím prádlo jiné barvy, např. něco béžového a černou podprsenku, říká mladá Kanaďanka.

Módní návrhářka Kateřina Baloun se narodila v Teplicích, ale jako malá emigrovala s rodiči do Kanady. Její otec Petr Baloun byl mezinárodně uznávaný umělecký kovář a jeho díla zdobí mj. Dům u kamenného zvonu v Praze či dům Kennedyů na americkém Palm Beach. Svou nejnovější kolekci představí sedmadvacetiletá návrhářka na Pražských dnech módy ve Staré celnici.



"Moje oblečení sleduje potřeby nezávislé a cílevědomé ženy, která má názor a se chce cítit pohodlně a sexy. Většina věcí je pro běžné užívání. Líbí se mi, že se Češi nebojí vzít na sebe něco odvážnějšího i přes den a nenechávají si to jen do klubů v noci třeba jako Kanaďané. Přesně takovou módu se snažím tvořit," říká ke své aktuální kolekci Katerina Baloun.

Od svých 21 let se Katerina věnovala organizování přehlídek pro jednu z předních návrhářek v zemi, Pat McDonagh, a byla zároveň její pilnou žákyní. Pat McDonagh se proslavila návrhy kostýmů pro Beatles, zpěvačku Cher nebo britskou princeznu Dianu.

V roce 2000 založila vlastní obchodní značku "Baloun".

Její futuristické pojetí ženské krásy v geometrických tvarech sklidilo nečekaný úspěch a kopie šatů se objevily i na přehlídkách německých návrhářů.

Při evropské premiéře, módní přehlídce De.fakto fashion show vloni ve Schwarzenbergském paláci v Praze, se opět vrátila k barevným kombinacím.

Některé modely z její kolekce, s nimiž se představí na Pražských dnech módy, najdete ve fotogalerii.