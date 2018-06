Návrhářka Rochová létá do Paříže se slavicí Bílou

"Létáme spolu do Paříže nebo do Vídně, kde nakupujeme běžné věci pro menší příležitosti. A pak také materiály pro velké večerní šaty - na takové příležitosti, jako je předávání Slavíků,Tý Tý a podobně. Lucie mi vždycky řekne, na jakou barvu má chuť - někdy na bílou, jindy černou. Já jí udělám pár návrhů a potom spolu hodně mluvíme… Je to takové souznění. Naposledy jsme spolu dělaly model na Silvestra - z gumy a prezervativů. A teď to zase začne od září," svěřila se Rochová.



Někdy se Lucie Bílá nechá svou návrhářkou při tvorbě modelu sama vést, jindy však má svůj vlastní názor. "Vzájemně se respektujeme. Často jí řeknu - to není dobrý, tohle už jsme měli několikrát. Někdy diskutujeme, ale obecně platí, že Lucie chce na velké večery kreativní věci. Ráda vzpomínám na knoflíkový model. Nadchly jsme se pro něj obě, ale já jsem potom v New Yorku viděla model s knoflíky a dost jsem váhala... Nakonec to dopadlo moc pěkně. Použila jsem knoflíky, které Lucie během let dostávala od lidí. Mám ráda, když šaty mají příběh," pokračovala návrhářka.



"Nejdůležitější u každé ženy je to, co vyzařuje. To ji dělá krásnou. Žena má být svá. Oblečení je důležité, ale nikdy by žena neměla být obětí módy. Někdy si může klidně vzít i deset let staré šaty, které oživí malým detailem. Důležitá je přirozenost a k tomu trošku marnivost," tvrdí Liběna Rochová.



V současné době připravuje brněnská návrhářka velkou přehlídku modelů na výstavu do francouzského Lyonu, která se uskuteční v říjnu letošního roku.