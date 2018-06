Návrhářka Rajská si plnila touhy, pomohli ji horolezec a chirurg

"Každý máme velké touhy a mě v tomto směru napadl Radek, kterého jsem znala z dob, kdy ještě neměl zdolanou žádnou osmitisícovku a pak jsem si říkala, která touha je ještě velká - a byla to touha léčit lidi, rozdávat zdraví. A pan profesor Pafko - jak říkal ředitel motolské nemocnice - je Mount Everest mezi operatéry," řekla iDNES.cz Rajská.

Pokořitel osmi osmitisícovek se ve společnosti profesora cítil dobře. "Pro mě je to vzácná společnost, protože je to člověk kterého velmi uznávám. Když jsme se navíc dali do řeči, tak jsem zjistil, že je taky horolezec, takže jsme hned měli společné téma," směje se Jaroš.

"Lezl jsem po horách než jsem se oženil, pak to skončilo, ale byl to krásný sport. Možná, že je v tom kus sebepřekonávání," doplnil Pafko.

Oba muže navíc spojuje skutečnost, že ve svém oboru módu příliš neřeší, i když přiznávají, že je nejvyšší čas to změnit. "U nás je to hlavně funkční móda. Dřív se dělaly jedny střihy, ale teď se dělá zvlášť pro ženy a zvlášť pro chlapy, takže i v tomto směru je móda znát," tvrdí horolezec.

"Já pracuji v prostředí, kde jsou lidé svlečení. Oblek máme jenom my a ten se módně nemění za posledních 45 let, co dělám chirurgii, ale myslím si, že by bylo dobré to trošičku zmodernizovat. Bílá stereotypní barva by se mohla změnit do pastelových barev," myslí si chirurg.

Výtěžek z prodeje kalendáře Beaty Rajské, který vznikl na nedávné autorské přehlídce v Národním muzeu, poputuje do Nadace Archa.