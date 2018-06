Návrhářka obléká podzim do tvídu

Jemný tvíd, hladká džínovina, šikmo střižená kostka, sukně se zvýšeným pasem – to je pár dominantních prvků kolekce módní návrhářky Kláry Nademlýnské. Zdá se, že tato křehká, drobná dívka, která si pro zkušenosti ve světě módy na pár let odskočila do Paříže, než se se svým ateliérem a butikem usadila v Praze, nejraději navrhuje oblečení pro ženy svého typu.

