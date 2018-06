Návrhářka Obamové krachuje, nezachrání ji ani slavná klientka

Maria Pintová zavírá svůj butik likvidačním výprodejem, při němž nabízí až sedmdesátiprocentní slevy na oděvy, z nichž některé měly doposud cenu tisíců dolarů za kus.

Návrhářka svaluje vinu na špatnou ekonomickou situaci ve světě, uzavření obchodu ale rovněž zpochybňuje názor, že první dáma s citem pro módu by mohla sama zachránit designérku na okraji propasti.

Mít zákazníky mezi celebritami je velmi podstatnou součástí šíření povědomí o značce, ale úspěch nezaručuje. "Celý módní svět se mění, spotřebitelé se mění. Hospodářství změnilo kupní sílu spotřebitele a chvíli potrvá, než se vše zase vrátí k normálu," říká Pintová.

Obamová nosila oblečení od této návrhářky pocházející z jejího domovského Chicaga při předvolební kampani a pokračovala v tom i po přestěhování do Bílého domu, i když svůj šatník rozšířila o takové designéry jako Jason Wu, který se stal hitem nedávného newyorského týdne módy a právě se přestěhoval do většího ateliéru v New Yorku.

Slavné fialové šaty má i panenka Obamové Panence v podobě Michelle Obamové namalovali tvůrci šaty od Marie Pintové

První dáma si zvolila vínové pouzdrové šaty z dílny Pintové pro večer, kdy si její manžel zajistil demokratickou nominaci, a tyrkysové šaty této návrhářky pro večer, kdy přednesl projev na sjezdu Demokratické strany. V onen mrazivý den ve Springfieldu ve státě Illinois, kde Barack Obama oznámil svou kandidaturu na prezidenta, ji hřál kabát od Marie Pintové a na obálce časopisu Newsweek ji zdobily její fialkově modré šaty.

Pintová oblékala Michelle Obamovou především v předvolebních kampaních v letech 2007 a 2008. "V té době styl Michelle Obamové poprvé ženy okouzlil," připomíná Mary Tomerová, autorka knihy Paní O: Tvář módní demokracie a zakladatelka blogu Mrs-O.org, který sleduje modely první dámy.

"Změna šatníku Obamové po přestěhování do Washingtonu v kombinaci s ekonomickou krizí učinily z Pintové oběť okolností," uvedl David Wolfe výkonný ředitel firmy The Doneger Group, která radí obchodům s nákupy oděvů.

"Nepřitáhla globální pozornost, jak jsme si všichni mysleli, že se stane a podstupuje stejný boj jako spousta dalších tvůrců luxusního zboží v současné době recese," dodal Wolfe.

Tomerová vyjádřila údiv nad uzavřením obchodu Pintové a prohlásila, že je to důkaz toho, jak těžce krize módní průmysl zasáhla. "Nikdo není v tomto ohledu imunní, i když máte skutečně známé klienty jako Michelle Obamovou," podotkla Tomerová k osudu Pintové, která oblékala i televizní moderátorku Winfreyovou či herečky Brooke Shieldsovou a Marcii Gayovou Hardenovou.

Michelle Obamová v šatech Maire Pintové

Méně známí zákazníci Pintové uzavření obchodu litují. "Láme mi to srdce," prohlásila chicagská realitní makléřka Lisa Malkinová, když odcházela z výprodeje Pintové. "Umístila chicagskou módu na mapu světa," dodala.

Pintová, která vlastní značku vytvořila v roce 1991, už jedno zavření prožila. V roce 2002 ji k tomu přinutily zdravotní i obchodní problémy. Za dva roky ale znovu otevřela a teď doufá, že současná přestávka nebude delší. Plánuje cestovat, kreslit a malovat. Také chce studovat módní průmysl, aby zjistila, kam se chce zařadit. Módu má nicméně podle svých slov v krvi. "Vzrušuje mě příležitost změny marketingové strategie," prohlásila Pintová.