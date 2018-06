Návrhářka: Mini se pro Helenu nehodí

Vybírat můžete hned z několika schopných návrhářů. K těm nejvyhledávanějším patří Tatiana Kováříková.



Komu umí poradit

S Helenou Vondráčkovou seznámil návrhářku před osmi lety Jiří Korn. Červené šaty poseté flitry s odvážným výstřihem pak byly první zakázkou.

Na jejich zkoušku však musela zaneprázdněná zpěvačka přijít devětkrát, protože z nepochopitelných důvodů stále dobře nepadly.

"Dodnes se divím, že jsem dostala další šanci,“ vzpomíná Tatiana Kováříková. "Já bych s tak neohrabaným návrhářem určitě vyběhla,"íká pobaveně.

Trpělivost se vyplatila a přinesla desítky kostýmů na jeviště a do civilu včetně saténových šatů v barvě champagne na loňskou svatbu. "S Heleninou skvělou postavou nejsem téměř ničím limitovaná," pochvaluje si návrhářka úspěšnou spolupráci. Sází na přiléhavé, ženskou linii zvýrazňující střihy. Ale minisukně už sahají až ke kolenům. Ty kratší ať oblékají mladší!

Další stálou zákaznicí v butiku Tatiana je spisovatelka Barbara Nesvadbová. Jednoduché sexy oblečení jí pasuje jako ulité. "Bára je vysloveně korzetový typ," tvrdí návrhářka. "Tmavší barvy, užší siluety. V široké sukni by vypadala jako selka," říká upřímně. Může si to dovolit, protože jsou dobré kamarádky.

Z jiného soudku je práce na kolekci kostýmů pro světoznámou houslistku Gabrielu Demeterovou. Šaty na koncertní vystoupení jí Tatiana Kováříková navrhuje již déle než čtyři roky. Nároky jsou jiné než pro hvězdu pop-music. Modely nemusí být tak výstřední. "Důležitá je svoboda pohybu, která umožňuje naprosté soustředění interpretky," vysvětluje návrhářka.



Kde bere inspiraci

"Čerpám ze všeho, co mě obklopuje. Z architektury, moderního designu, z výtvarného umění," prozrazuje známá návrhářka zdroje svých nápadů. Když spatří zajímavý ornament, představuje si, jak by asi vypadal na šatech. Mnohdy nemusí chodit daleko. Stačí jí jen poodhrnout záclonu v bytě na pražském nábřeží a nový motiv je na světě.

Aktuální módní trendy sice respektuje, ale nutně se jim nepodřizuje. V limitované kolekci vždy klade důraz na detail, kvalitní materiály, perfektní střih a zpracování. Její modely jsou jednoduché a nadčasové. K nejoblíbenějším tématům patří kabáty a večerní šaty.



Kam až se podívaly její šaty

Před čtyřmi lety natáčela v Praze Američanka Andie MacDowellová celovečerní film Harrysnovy květy. Slavné herečce se zachtělo vyzkoušet něco z české módy. Volba padla právě na Tatianu. Do Hollywoodu z její dílny odcestoval jeden kabát a troje večerní šaty. Z dlouhé černé róby s nahými zády byla MacDowellová dokonce natolik nadšená, že se rozhodla obléci ji na recepci do Bílého domu. "Byla to pro mě velká čest," dodává spokojeně návrhářka.