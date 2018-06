Návrhářka Janoušková se do svých modelů moc neobléká

Eva Janoušková je doplňuje spoustou pulovrů, triček či twinsetů. Základem šatníku je pro ni dobré sako. Osobně ale obzvlášť ráda navrhuje večerní šaty, protože tvrdí, že je to pro každého návrháře třešnička na dortu.



"To je svátek oblékání, většinou si koupíte tisíc civilních modelů a jen pár večerních šatů," řekla návrhářka. "Děláme to jako solitéry, šaty se neopakují, jsou to originály. Je to radost a samozřejmě jsou extravagantní, protože jsou pro extravagantní příležitosti..."