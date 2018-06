Návrháři zdokonalují poprsí i bez plastiky

Není mléko jako mléko Královna Kleopatra sice nevěděla, co to jsou biologicky aktivní polypeptidy, ale v mléce se koupala ráda. Chtěla být krásná. Teprve po staletích se přišlo na to, že na kráse slavné královny měly velkou zásluhu mléčné cytokiny neboli komplex mléčných peptidů, které se nacházejí v mléce. Označují se jako MPC a plní úlohu takzvaných informačních molekul. Díky nim se odhalují veškeré chyby a nedostatky v jednotlivých buňkách - a také se napravují. Za tento objev byla už před 15 lety udělena Nobelova cena, ale teprve v posledních letech se podařilo výrobcům kosmetiky využít tento objev v praxi. Po firmách Estée Lauder, Clinique, Yves Saint Laurent a Juvena smí mléčné cytokiny využívat i slovinská farmaceutická firma Krka. Její nová řada Vitaskin Biovital, která byla velmi úspěšně testována v dermatologickém institutu Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung v německém Münsteru.

Vrásky s penězi si však dělat nemusíte, cena je v porovnání s ostatními čtyřmi firmami k přehlédnutí. Někdy tvoří sotva desetinu toho, co chtějí kosmetičti giganti.