Valentino to přehání se sluncem. Vedle bledé Hathawayové vypadá směšně

Při společném focení s bledou herečkou ještě více vyniklo podivné opálení návrháře. Anne Hathawayová, která na rozdíl od Valentina chytání bronzu moc neholduje, na večírek dorazila s manželem Adamemm Schulmanem.

Herečka má s návrhářem dlouhodobě dobré vztahy a jsou přáteli. Obléká ji často na premiéry, jeho róby nosí i na červený koberec. V roce 2012 se vdávala v růžových svatebních šatech pocházejících z dílny italského návrháře (více o svatbě zde).

Šaty od Valentina měla mít i na udílení Oscarů před dvěma lety, ale kvůli kolegyni, která měla podobný model, sáhla po Pradě a pak toho trochu litovala. „Říkala jsem si: Páni! Vezmu si tyhle. Jsou krásné, hodí se. Je to moderní a minimalistické. Podívala jsem se do zrcadla, obrátila se na manžela Adama a řekla: Vypadá to, že mi stojí bradavky. On odpověděl: Moc ti to sluší. Tvoje bradavky vypadají hranatě. Už musíme jít,“ prohlásila Hathawayová o svém údajně nejodvážnějším outfitu v životě.

Designér, vlastním jménem Valentino Clemente Ludovico Garavani, oblékal také Elizabeth Taylorovou, bývalou první dámu USA Jacqueline Kennedyovou-Onassisovou a svatební šaty od něj měla třeba i švédská princezna Madeleine.

Módním návrhářem chtěl být již od dětství a vystudoval specializovanou francouzskou oděvní a designérskou školu Chambre Syndicate de la Haute Couture. Ve Francii působil sedm let do roku 1959. Po návratu do Itálie představil své oděvní kolekce.

Claudia Schifferová, Valentino, Natalia Vodianová, Eva Herzigová a Nadja Auermannová (2008)

Kromě navrhování oděvů se také věnuje vůním a parfémům. V lednu 2008 oficiálně ukončil svoji kariéru. Kvůli jeho poslední přehlídce se na molo společně vrátily světové topmodelky Eva Herzigová, Naomi Campbellová, Claudia Schifferová, Nadja Auermannová, Karolína Kurková a Karen Mulderová.