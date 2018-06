Návrhář Ford už nechodí na botox. Jsem otcem a chci stárnout, říká

"Rozhodl jsem se stárnout. Od té doby, co se narodil Jack, jsem neměl botoxové injekce a výplně. Neměl jsem čas," přiznal Tom Ford pro portál WWD.

Ford a jeho dlouholetý partner Richard Buckley (65) měli svatbu předloni (více zde). Vzali se ještě před narozením syna Jacka. Dítě prý návrháře opravdu změnilo.

"Nejsem si jistý, jak to mám říct. Hodně věcí, na nichž mi kdysi záleželo, je mi fuk," prohlásil módní návrhář s tím, že více než na kariéře mu nyní záleží na výchově syna.

"Poškodilo to..., ne, poškodilo je špatné slovo. Zmenšilo to trochu mé ambice v oblasti obchodu, mé ambice mít nádherný dům. Můj syn se stal tou nejdůležitější věcí v mém životě. Všechno ostatní musí ustoupit, včetně mého vzhledu. Nestarám se o to," dodal.

Přitom ještě před pěti lety byl Ford velkým fanouškem botoxu a v jednom z rozhovorů přiznal, že kvůli tomu není schopen mračit se.