Politická korektnost je nebezpečná, varuje návrhář Marc Jacobs

„Myslím, že je velmi nebezpečné říct: ‚Nemůžete použít tohle, nemůžete se na to dívat, nemůžete si z toho nic vypůjčit, nemůžete se inspirovat‘. Takové to: ‚držte se své linie.‘ Nechápu takovou mentalitu a myslím, že je to velmi nebezpečný způsob myšlení,“ prohlásil Jacobs.

Návrhář čelil velké kritice za svou loňskou módní přehlídku v New Yorku, na níž převážně bílé modelky měly dredy. Hned se mu ozvali zástupci nejrůznějších spolků a organizací, kterým vadilo, že nepoužil černé modelky, přestože manekýny měly účes typický pro černošskou kulturu.

Jacobs to ale odmítá a proto se podle něj politická korektnost stává velmi nebezpečnou hrozbou pro tvořivost a inovaci. Umělce by neměly omezovat nějaké hranice, nebo názory některých ohledně toho co ještě je, a co už není vhodné. On se prý navíc u zmíněné kolekce neinspiroval černošskou kulturou, ale mnoha zdroji, včetně žánru rave a hudebníků jako je Boy George.

„Neměl jsem pocit, že bych udělal něco špatného. Šlo o moje vyjádření, byly to moje reference a inspirace. Neříkal jsem, že se jedná o původ dredů, a přesto z toho celý ten povyk vznikl,“ dodal.