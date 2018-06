Návrhář Madonny jede do Česka

Enfant terrible francouzské módy, jak se Gaultierovi často přezdívá, se do světa módy zapsal už v roce 1976, kdy vytvořil první kolekci pret-á-porter. Později se začal orientovat na exkluzivní klientelu.

Mezi jeho múzy patří již dlouhá léta jedna z nejelegantnějších francouzských hereček Catherine Deneuveová, zpěvačka Madonna, které navrhl kostýmy pro její turné Blond Ambition World Tour 97 a Drowned World Tour 2002, fotbalista David Beckham či Nicole Kidmanová, jež v Gaultierových šatech přebírala Oscara za nejlepší herecký výkon. Pod značkou JPG jsou na trhu k dostání také dámské a pánské parfémy a make-up pro muže.

Dvaapadesátiletý návrhář úzce spolupracuje i s filmaři. Vytvořil kostýmy pro filmy španělského režiséra Pedra Almodóvara (Kika, Špatná výchova), pro film Dangerous Liasons režiséra José Dayana s Catherine Deneuveovou v hlavní roli či pro Pátý element Luca Bessona.

Jean-Paul Gaultier má v plánu přijet do Prahy už 3. února a předpokládá se, že se osobně podívá na modelky. Ty byly vybrány prostřednictvím castingů a jejich fotografie už byly odeslány do Paříže k předběžnému schválení. Gaultier zatím neprojevil žádné speciální požadavky. Jediné, s čím se chce seznámit, je noční život Prahy. Přehlídku do Prahy přiveze společnost J&T.