Návrhář Laffita pokřtil mláďata nosálů, v zoo teď chce přehlídku

Milovník módy ale i zvířat má doma tygra, koně i kozy "Já zvířata miluju. Chovám doma tygra, mám koně, mývaly, pávy nebo třeba kozy. Všechna zvířata jsou členy mojí rodiny a starám se, aby se jim co nejlépe dařilo. Když potřebuji poradit něco ohledně chovu, volám často právě do plzeňské zoo," řekl Osmany Laffita, který uvažuje, že by svou další kolekci předvedl přímo v zoologické zahradě.

"V zoo se mi líbí. Jsem známý tím, že pro své módní show hledám neobvyklá místa. Je to zábava. Mohl bych se inspirovat zoologickou zahradou a celá kolekce by byla taková divočina," usmíval se návrhář. Ten například letošní kolekci na podzim a zimu předvedl ve Vysokých Tatrách na Štrbském Plese.

Návštěvnický boom v zoo

Módní přehlídka v zoo by se tak mohla zařadit mezi akce, které sem lákají stále více návštěvníků. "Loni jsme dosáhli rekordní návštěvnosti 402 tisíc lidí. Jsme tak nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Plzeňském kraji," připomíná ředitel zoo Jiří Trávníček.



Osmany Laffita na křtu mláďat nosálů červených v plzeňské zoo

"Je to především tím, že chováme vzácné živočišné druhy a k vidění jsou zde třeba i exotické rostliny. Hodně se v poslední době zaměřujeme na to, abychom mohli kromě klasických atrakcí nabídnout zájemcům i různé zábavné programy. Jsou to třeba soutěže pro děti nebo akce pro celé rodiny," doplňuje Jiří Trávníček.