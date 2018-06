Návrhář, který z Itálie udělal velmoc módy

Armani, to už nejsou jen prestižní textilie. Letos otevřel v Miláně první obchod, kde si dostatečně bohatý zákazník může od uznávaného mistra koupit téměř cokoliv. Od vysoce elegantních a exkluzivních oděvů přes parfémy, plavky a brýle až k nábytku a třeba i svazečku usušené šalvěje. Podobné megastory životního stylu Armani už mají své parcely i v Londýně a Hongkongu.

Jeho společnost vydává vlastní časopis. Armani se osobně podílí i na složení menu svých restaurací. Od něj pocházejí interiéry letadel a uniformy letušek společnosti Alitalia. V roce 1994 hráli fotbalisté Itálie na mistrovství světa v dresech od Armaniho. Stejnou zakázku vyřizoval i pro anglický tým Newcastle United.

Armani už dávno nediriguje pouze módní styl "horních deseti tisíc". Na začátku devadesátých let představil značku Armani Exchange, jejíž cenově dostupné modely jsou určeny hlavně mladé generaci. Podobně je tomu u řady Armani Jeans.

Armanimu Češi příliš nerozumějí Armaniho impérium se po celém světě rozšiřuje. Jeho zboží se prodává čím dál víc. Ne tak v Česku.

Exkluzivní zastoupení Emporia Armani vlastnil zhruba jeden rok obchod v pražské Celetné ulici, ale ten už neexistuje. O luxusní konfekci s nášivkou Giorgio Armani zákazníci nejevili příliš zájem.

Přesto se i tak mezi českými celebritami najde řada těch, kteří Armaniho nosí.



Třeba modelka Ivana Christová. "Podle mě je jeden z nejlepších. Věci, které navrhuje, bych charakterizovala slovy krásné, a přitom nositelné. Já od něj mám černé večerní šaty na ramínka pošité blyštivými korálky, které jsem si koupila před časem ve Vídni," svěřuje se. Šaty si koupila v cizině proto, že obchody se značkovou módou mají ve Vídni nebo Miláně často nejen lepší výběr, ale také ceny.



Za náklonnost ke značce Armani se nestydí ani fotbalový trenér Ivan Hašek či modelka Petra Faltýnová.

Na rozdíl od oblečení se na českém trhu dobře prodávají Armaniho značkové brýle, které stojí většinou od pěti do devíti tisíc korun. Kupují si je jak Češi, tak cizinci. I ti se však někdy, když uvidí cenovku, zastaví, zamyslí a nakonec se rozhodnou, že si Armaniho koupí raději v Německu nebo v Itálii. Emporia Armani

Nechybělo však mnoho a lidi by léčil, nikoliv oblékal. Jako syn ředitele dopravní firmy z Piacenzy se v roce 1955 vydal studovat medicínu. Po dvou letech toho nechal a nastoupil jako aranžér výkladních skříní do obchodního domu La Rinascente.

"V typické středostavovské rodině té doby se jeden syn stal právníkem, druhý lékařem. Medicína mě sice bavila, ale nebylo to nic, co bych chtěl dělat do konce života," ospravedlňuje dnes své zběhnutí z akademického světa.

V La Rinascente brzy povýšil na nákupčího oddělení pánské konfekce, ale nakonec skončil jako posila návrhářského týmu firmy Hitman Nina Cerrutiho. V ateliéru ortodoxního vyznavače klasicky čistých forem Armani šest let poctivě bifloval zákoník módy. Na začátku sedmé dekády vstoupil do módy sám za sebe. Vznikla dnes už legendární značka Emporio Armani. Italské slovo emporio znamená bazar, nikoliv křestní jméno, jak se zprvu mnozí domnívali.

Přišly první úspěchy

Když se Richard Gere objevil ve filmu Americký gigolo v Armaniho obleku, způsobil italský návrhář svou první oděvní revoluci.

"Sako bylo první věcí, kterou jsem chtěl udělat. Vynalezl jsem typ sportovního saka, které je uvolněné, méně formální, méně upjaté. Obleky, které jsem navrhoval pro Richarda Gera v Americkém gigolovi, zahájily nový způsob oblékání v Americe a Itálii," hodnotí Armani svůj první zápis do kroniky módy.

Sako pak nabídl i ženám. "Byly časy, kdy se ženy musely oblékat jako muži, aby je brali vážně. Právě tehdy, v sedmdesátých letech, jsem vypracoval svůj styl," vzpomíná Armani. V roce 1981 v Miláně otevřel své první Emporio, které dnes patří ke koloritu každé světové metropole.

Rival Versace

Několik let po Armanim vstupuje do módy další Ital - Giani Versace. Oba návrháři rychle změnili svět módy, jeho hlavním městem ustanovili Milán, ale v názorech se postavili vyhraněně proti sobě. Konzervativní a introvertní Armani, fanatický uctívač nevýrazných barev a tradičních materiálů, neměl nikdy příliš pochopení pro Versaceho extravagantní úlety. Když Armani mluvil o designérech, kteří mění módu v "porno", všichni věděli, po kom šlehnul. "Dělá vše pro to, aby se o jeho šatech hovořilo. V poslední kampani použil i Madonnu. Já bych nikdy v reklamách osobnosti nepoužíval," vyčítal v roce 1995 Versacemu. Ten zase shrnul veškerou Armaniho tvorbu do termínů "smutná a béžová".

Když však Versaceho život ukončil několika výstřely homosexuální prostitut, byl Armani zdrcen. Smrt největšího konkurenta byla už druhým úmrtím, které výrazně zasáhlo do jeho kariéry. Tím prvním byl skon přítele a spoluzakladatele firmy Sergia Galleottiho. Když v roce 1985 Galleotti zemřel na AIDS, převzal Armani řízení celé firmy.

Geniálnímu návrháři se jako manažerovi nedávaly veliké šance. Armani se však zorientoval nezvykle rychle a Emporio rostlo ještě mocněji a rychleji. Až do dnešní podoby impéria s více než dvěma tisícovkami obchodů.

Armaniho si oblíbily nejslavnější světové celebrity. Modely z jeho poslední kolekce oblékají Tom Hanks, Bruce Willis, Sean Connery, Sophie Lorenová a další.

Dospělo to tak daleko, že sám Armani se stal světově uznávanou celebritou. Vycházejí o něm články, kontroverzní režisér Martin Scorsese o něm natočil dokument, Guggenheimovo muzeum uspořádalo rozsáhlou putovní expozici mapující jeho tvorbu a kariéru.

Armani proslul i jako skvělý hostitel luxusních party. Právě na jedné z nich se půl hodiny plácal po ramenou a přátelsky klábosil s hercem Bradem Pittem. Když se ho ale jeden z novinářů zeptal, jak hluboké přátelství mezi ním a Pittem vlastně existuje, zaskočený Armani se zeptal: "Kdo je Pitt?"

Prodá své panství?

Umírněný Armani je často šokován posledními módními trendy. "Někdy si říkám, že lidé asi opravdu chtějí nosit vinyl a latex. Pak ale zjistím, že moje poslední kolekce je vyprodána, a zase se uklidním," kroutí hlavou nad vkusem postmoderních tvůrců a zákazníků. Tomu do určité míry odpovídají i výsledky průzkumu v Anglii, podle nichž má na zdejší módu větší vliv fotbalista David Beckham.



Konkurenti by byli rádi, kdyby Armani ve svých šedesáti sedmi letech skončil. Koncerny jako Gucci nebo Louis Vuitton už několik let nabízejí Armanimu miliardy dolarů za jeho císařství. "Tolik peněz je ohromné pokušení, ale ještě nemám pocit, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl," zarputile vzdoruje Giorgio Armani.

Šedivý Ital se však letos v červnu spíš než na penzi málem odebral na věčnost. V jeho přepychovém milánském paláci, kde má i vlastní podzemní divadlo pro módní přehlídky, vypukl požár, který ho uvěznil v horním patře. Jen rychlost požárníků mu zachránila život. Podruhé unikl smrti. Za druhé světové války vybuchla tehdy devítiletému Giorgovi nalezená světlice v kapse u kalhot. Zabila jeho kamaráda a on sám strávil čtyřicet dní v nemocnici, kde ho každé ráno koupali v alkoholové lázni, aby odstranili odumřelou kůži. Nakonec to odnesl jen malou jizvou na nártu, kterou mu způsobila přezka ze sandálů, jež mu shořely přímo na noze.

Je jen otázkou času, kdy stárnoucí Armani podlehne tlaku konkurentů a rozpustí své panství v jejich obchodních sítích výměnou za pohádkové bohatství.

Jím stvořená značka může zaniknout, ale styl, který vtiskl nejen způsobu oblékání, tvůrce nepochybně přežije.