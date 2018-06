Návrhář, který vynalezl bokovky

, aktualizováno

Byl to on, kdo dal světu ´bokovky´ - kalhoty s nízko posazeným pasem, které se staly jedním z módních hitů devadesátých let. Jmenuje se Owen Gaster a pochází z Velké Británie. Přestože je považován za velice úspěšného návrháře, patrně se nikdy nestane takovou všeobecně známou a uznávanou osobností ve světě módy, jako třeba Calvin Klein, Christian Dior či Gianni Versace. Kdo totiž ví, že bokovky poprvé představil právě Gaster?