Návrhář Klír oblékl k nepoznání těhotnou Krajčovou i černou vdovu

Klír rozdělil show do pěti bloků podle barev, některé modely byly ušity rovněž z potahových a dekoračních látek.

Módní show, která proběhla v barrandovských atelierech v rámci soutěže o nejlepšího českého kadeřníka Wella Trend Vision Award, odstartovala bílá kolekce, většina předvedených modelů byla velmi svůdná a extravagantní, jak je u Klíra zvykem. Základ tvořily šaty s korzetovými vršky, často asymetrickými, a bohatě nařasenými sukněmi. Velký potlesk diváků si vysloužil večerní model, který předváděla těhotná Martina Krajčová, přičemž část břicha jí zakrývaly jen lehké závoje.

Jeden z modelů se také pyšnil mozaikou ze skleněných pokovených "obkladaček", ani v pánské módě se Klír nebál použít lesklé materiály nebo květinové vzory. Předvedené modely doplňovaly i látkové květiny nebo kovové knoflíky a patentky s logem Josefa Klíra. Ten také ke svým modelům v poslední době navrhuje i kolekci tašek a kabelek.

Vrcholem večera však byl poslední model, obvykle svatební šaty. V Klírově podání se však z nevěsty stala černá vdova, na jeviště vplula modelka v černé načechrané róbě a s načerněnou kůží.

Model černé vdovy šokoval

Osmatřicetiletý Klír se svým originálním stylem uspěl už na začátku tvorby v soutěži Mladý módní tvůrce. Oblékal také finalistky soutěže krásy Miss ČR a Miss Universe Slovenské republiky, úspěch slavil i v zahraničí.

Jedenáctou autorskou přehlídku věnoval své matce, která právě slavila 70. narozeniny.

Módní show se uskutečnila v rámci večera o nejlepšího českého kadeřníka a v kategorii mladých kadeřníků do 30 let zvítězil Jakub Kubis, v kategorii Colour pak Monika Martincová. Oba pojedou v listopadu hájit české barvy na mezinárodní finále kadeřníků do Paříže.