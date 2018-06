Návrhář Klír oblékl další sexy krásky do šrotu

Módní návrhář Josef Klír opět dokázal, že umí ženu obléknout do čehokoliv, třeba do vysloužilých elektrospotřebičů určených do šrotu. Modelkám z řad celebrit to kupodivu i v takových modelech slušelo.