Návrhář Hanák obléká královny krásy

V poslední době Luděk Hanák zabrousil i do světa pop music. "Moc pěkná byla spolupráce s Petrem Mukem, kterému jsem dělal image pro jeho novou desku. Mukovým vokalistkám jsem navrhl šaty s jemným proužkem a Petra jsem oblékl do černého kostýmu z kožešiny, s nímž momentálně absolvuje koncertní turné. Myslím, že to vypadá moc hezky," charakterizoval svou letošní největší zakázku.

"Úspěchem je pro mě ale každá spokojená zákaznice," dodal. Pro své stálé klientky, které prý sice nejsou mediálními hvězdami, ale o to více obdivuhodnými šarmantními ženami, momentálně šije silvestrovské kostýmy.





"Už před sedmi lety, na začátku, jsem se rozhodl, že budu žít klidněji a tvořit ve svém rodném městě. Do Prahy dojíždím a dodávám modely do některých pražských obchodů. Pořád je to ale složité, i když jsem si už nějaké to jméno vybudoval," konstatoval skromně Luděk Hanák.





Když jeho maminka založila v roce 1989 v Mohelnici Boutique Style, netušila, že její salón získá věhlas právě díky Luďkově invenci a neotřelým nápadům."Neoslovují mne trendy, ale sny, pohledy, láska. Moje kolekce jsou takové, jaký jsem já, jaké bych chtěl mít kolem sebe ženy.

Představuji si je jako něžné víly a právě takovou lehkost a ladnost, která je jim vlastní, se snažím vdechnout i svým modelům," podotkl Luděk Hanák, o němž se prý v kuloárech hovoří jako o českém Versacovi. "Abych řekl pravdu, četl jsem to i o svém kolegovi Pepovi Klierovi a některých dalších návrhářích. Já opravdu netoužím po srovnání se světem, snažím se kráčet svou vlastní cestou.

Do branže jsem vstupoval bez jakýchkoliv vzorů, chtěl jsem si zkrátka něco vyzkoušet a dělat to po svém. Jsem samouk a všechno jsem si vybojoval sám. Světovou módu samozřejmě sleduji a na každém tvůrci mě zaujme něco jiného. Co se mi líbí, to mě pak podvědomě inspiruje," řekl Hanák.





Úspěch bere jako výzvu a neúnavně si dál "hraje" s barvami, materiály, střihy a doplňky. Jeho prvními kritiky jsou maminka, sestra a jeho přítelkyně. "Základní styl zůstává, každá kolekce je ale vždycky o něčem jiném, jednou spíš pro mladší, jednou pro starší, ale pokaždé s nějakým novým nápadem. Snažím se o zachování linie ženskosti. Ženskost je moje hlavní krédo," zdůraznil severomoravský módní návrhář.





Hned zkraje příštího roku bude Luděk Hanák v jednom kole. Připravuje totiž novou kolekci, která by měla mít premiéru koncem dubna na jeho autorské přehlídce v Mohelnici.