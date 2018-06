Návrhář Gaultier dal přednost modelce XXL

Módní show, kterou Galtier pořádal v úterý večer v Paříži, byla jistě pro mnohé pořádným šokem. U výstředního návrháře je publikum vždy připravené na nějaký ten výstřelek, ale tentokrát si přichystal opravdovou raritu.

Před zraky užaslých diváků na přehlídkové molo přicupitala téměř dvou set kilogramová spoře oděná modelka. Spodnička, lehounký plášť a punčochy s černými podvazky ještě zdůrazňovaly bujné proporce neznámé krásky.

Gaultier zřejmě nevyznává pravidlo, že co je malé, to je hezké, anebo že by našel způsob, jak bojovat proti příliš hubeným modelkám?