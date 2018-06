Návrhář McQueen nesnášel Beckhamovou a po Madonně hodil bramboru

„Alexander McQueen byl mistrem módy, kreativním géniem a inspirací. Udělal krásu ze všeho, čeho se dotkl, a bude tu zoufale chybět," prohlásila Beckhamová po návrhářově sebevraždě v roce 2010 (více čtěte zde).

Stylista Archie Reed, s nímž měl McQueen vztah jako na houpačce 12 let a jenž byl jeho největším důvěrníkem, se jejím slovům jen usmál. Beckhamová totiž netušila, co si o ní návrhář myslel.

Když prý viděl Beckhamovou v sukni ze své kolekce, hrozně se rozčílil. „David smí nosit mé oblečení, ale ona ne," prohlásil prý tehdy.

„O Davidovi si myslel, že je sexy, ale nemohl snést Victorii. Nepovažoval ji vůbec za návrhářku. Říkával: Co ona sakra ví o módě? Je to popová hvězda a neumí ani zpívat. Bez ohledu na to, jak byl slavný, vždycky říkal, že jsou mu celebrity jedno," vzpomíná Reed.

Victoria Beckhamová v šatech od Alexandera McQueena

Jednou prý dokonce na party u Eltona Johna hodil po Madonně pečenou bramboru. „Když ji zasáhl do hlavy, odmítla s ním už mluvit, ale jemu to bylo fuk. Říkal mi: Ta je tak zaujatá vlastním zadkem, že nemá čas se starat o někoho jiného."

McQueen neměl rád ani celebrity, které si myslely, že dostanou jeho oblečení jen na své známé jméno a nebudou muset platit. To byla třeba zpěvačka Courtney Love.