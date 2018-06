VIDEO: Návrh sexu ve třech vedl ve Vylomeninách málem k rozchodu

Pavel si s Katkou dopřával normální oběd a netušil, že ona v té době soutěží o 20 tisíc korun. Jeden z úkolů pak málem skončil rozchodem.

Ke stolu přišel herec, který předstíral, že se s Katkou dobře zná. Moderátoři jí pak uložili, aby svému partnerovi navrhla sex ve třech s tímto svým "dávným kamarádem".

Její přítel na to ale řekl jen: "Tak to jsme skončili." A sebral se k odchodu.

"Jak tohleto vůbec můžeš vyslovit," řekl ještě rozčilený Pavel cestou z restaurace. Zasáhnout pak museli moderátoři, protože Pavel by z restaurace úplně odešel.