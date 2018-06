Navrátilová: První Češka v žebříčku gay osobností USA

"Takovýhle žebříček v Evropě sestavují v Londýně, tam se umisťuje Elton John a sir Ian McKellen, který hrál třeba v Pánu prstenů. V Čechách žádný takový žebříček nemáme, lidé tady nejsou tolik otevření. Možná by to ale přece jen stálo za to, spousta gayů je na významných postech. Kdo by tam ale kromě mě byl?," ptá se se smíchem Sidovský, letitý partner zpěváka Pavla Vítka.

O tom, že Navrátilová je první Češkou, která se umístila v takovém žebříčku - byla čtyřicátá šestá - informoval gay portál Colour Planet zaměřený na českou gay a lesbickou komunitu. Aktuální žebříček nejmocnějších gayů USA sestavil magazín OUT, s nímž český portál spolupracuje.

Společnost tenisové legendě dělají hvězdy showbyznysu, novináři a filmoví producenti. Navrátilová se v prestižním pořadí umístila na základě přísných kritérií, kterými jsou kromě homosexuální orientace také další hlediska: přínos gay komunitě a míra medializace. Loni byla za svou podporu gay hnutí oceněna cenou Gay a lesbické aliance v Los Angeles, neziskovým gay a lesbickým organizacím v roce 2007 věnovala více než dva miliony dolarů a stala se velvyslankyní zdravého životního stylu pro seniory v USA.

Nejmocnější gay osobností USA byla vyhlášena moderátorka Ellen DeGeneres, držitelka ceny Emmy, jejíž kariéra po zveřejnění lesbické orientace výrazně akcelerovala. Uváděla nejprestižnější televizní show – od Oscarů přes Grammy až po Divas Las Vegas – a jen v loňském roce vydělala přes patnáct milionů dolarů.