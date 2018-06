Návrat naplno? Děkuju, nechci!

Před dvěma týdny jste v Českém slavíku obsadila čtvrté místo. Je to pro vás hodně, nebo málo?

Je to úžasné, protože loni jsem byla sedmá nebo osmá. Takže jsem poskočila nahoru.



Loni jste byla sedmá, ale v minulosti devětkrát první. To se ještě žádné jiné zpěvačce nepovedlo. Takže znovu: čtvrté místo vám, rekordmance, nepřijde málo?

Ne, věřte mi. V posledním půlroce jsem hodně pracovala. Zpívala jsem v různých městech, v listopadu jsem vydala nové album a teď v prosinci jsem měla velký vánoční koncert ve vyprodané pražské Lucerně. Ale nezapomínejte, že když jsem se před jedenácti roky vdala, pět let jsem nepracovala vůbec.



Tehdy, po svatbě s operním pěvcem Štefanem Margitou, jste chtěla svou kariéru nadobro ukončit?

Ano, měla jsem pocit, že mám všechno odzpíváno, že moje práce je už završena. Byla jsem hrozně unavená. Najednou jsem si neuměla přesně odpovědět na otázku, proč to všechno dělám dál. A rozhodla jsem se věnovat Štefanovi.



Svým dřívějším partnerům jste se tolik nevěnovala?

Dělávala jsem chybu - snažila jsem se práci skloubit půl napůl se soukromým životem. To se nedařilo. Když jsem si pak brala Štefana, bylo mu šestatřicet a mně šestačtyřicet. To bylo důležité. Měli jsme štěstí, že jsme se nepotkali o deset let dříve.



Proč? To byste spolu nevydrželi?

Byla jsem daleko víc ponořena do své profese. Dám vám příklad. Kdyby mi tehdy zatelefonovali, jestli půjdu se Štefanem na večeři, nebo točit něco pro televizi, tak bych určitě šla pracovat. Jenže když chcete mít krásný vztah - a my ho se Štefanem máme - musíte se o něj starat.



Opravdu muži tak těžko snášejí, když mají doma nejlepší a nejpopulárnější zpěvačku?

V posledních letech o tom občas hovoří i Lucie Bílá. Není to přesně tak, jak říkáte. Mít doma nejlepší zpěvačku je pěkné. Bezvadné. Nepříjemné je něco jiného. Řeknu vám, co jsem zažila já. Představte si, že máte vedle sebe výborného, skutečně špičkového chirurga. Ve svém oboru mimořádně váženého člověka. Jenže když si spolu někam vyjdete, tak lidi, kteří vás uvidí, o něm řeknou - ten, co sedí se Zagorovou. Chápete? Ten se Zagorovou. To je začátek konce. Tohle chlapi hodně těžko překusují.



Podle vás není možné vyhrávat jednoho slavíka za druhým a přitom mít spokojeného partnera?

Bojím se, že to nejde. Snad kdyby oba pracovali spolu. Jenže i to může přinést problémy. Třeba my se Štefanem nemáme v soukromém životě absolutně žádné rozepře. Ale když točíme náš televizní pořad Hogo Fogo, několikrát se stalo, že jsem se na Štefana kvůli práci obořila. Co mi bereš můj text! vyjela jsem na něj. Až jsem se lekla, protože doma bych to nikdy neudělala.

Je čas, abych zabrzdila

Řekla jste, že jste v uplynulém půlroce hodně pracovala. Nechcete se náhodou vrátit do české pop- -music s plnou vervou?

Nechci. Poslední dobou se toho nahromadilo hodně a já měla na Štefana málo času. Vydrž to do konce roku, říkala jsem mu. Tvářil se statečně a nijak neprotestoval. Jenže jsem viděla, že mu nebylo moc příjemné, když neměl vyžehlené všechno oblečení, které zrovna potřeboval. Já sama bych to už takhle nechtěla. Byla bych moc nerada, kdybychom si pokazili to, co máme. Je nejvyšší čas, abych zase hodně zabrzdila.



Už jste si naplánovala volno?

Právě začíná. Vánoce prožijeme napůl v Košicích u Štefanových rodičů a napůl v Praze. A hned šestadvacátého letí Štefan do Houstonu, kde bude vystupovat v Janáčkově Její postorkyni. Já poletím s ním. Pak budu trochu pracovat, ale ne moc, protože Štefan bude mít práci v Londýně. A tam určitě poletím taky.

Není vám ani trošku líto, když manžel sklízí aplaus na jevišti a vy jste jenom jeden z diváků?

Vůbec ne! Mám velikou radost ze všech jeho úspěchů. Sedávám v hledišti a jsem trochu nervózní, aby se mu všechno povedlo. Když se pak Štefanovi daří tak, že lidi křičí bravo, mám sto chutí vstát a říct - heč, já jsem jeho manželka.

Sedáváte v první řadě?

Ale kdepak. V každém operním domě má zpěvák nárok na dva lístky na premiéru. Ovšem jaké jsou to lístky, určuje sekretariát divadla. Někdy si i cizí lidé říkají o vstupenky - dejte nám dva, nebo raději čtyři. Myslí, že Štefan dostane klidně dvacet volňásků. Ale to se pletou, musí je koupit.



Který z operních domů ve světě se vám líbí nejvíc?

Všechny jsou úžasné. Spojuju si je s rolí, kterou tam Štefan zpívá. A když dělá Janáčka, tak jsem vyloženě nadšená. On je totiž janáčkovský pěvec, při téhle hudbě je v jeho hlase slyšet andělské políbení.



Mnozí operní pěvci se dívají na populární hudbu spatra. Co si myslí váš manžel?Proč se ptáte mě? Štefan si váží každého, kdo dělá svou práci na špičkové úrovni a s velkým nasazením.



Kdo to má těžší - zpěváci populární hudby, nebo operní pěvci?

To je neporovnatelné. Lidi z pop-music by většinou operu vůbec nemohli dělat, zatímco leckteří zpěváci z vážné hudby by populární muziku zvládli.

Helenu znám povrchně



Jak se za posledních dvacet let změnily vztahy ve vaší branži? Mezi lidmi z pop-music?

Zhoršily se, to určitě.

Proč?

Nemáme na sebe čas. Před patnácti lety jsme si častěji zašli někam posedět. Scházeli jsme se. Jenže teď se každý musí daleko víc starat o svou kariéru a obživu. Proto vztahy mezi zpěváky hodně ochladly.



Jak vycházíte třeba s vaší vrstevnicí Helenou Vondráčkovou?

Známe se dlouho, ale velice povrchně. Nevím, co má ráda, co ji trápí nebo těší.

Tomu nevěřím. Vždyť jste obě na české scéně už od šedesátých let. Považujete se za rivalky?

Naše fankluby to tak asi berou. Ale já si nemyslím, že zrovna my dvě bychom byly rivalky.



Řekla jste, že zpěváci teď mají více starostí s obživou. Přitom jste kdysi, jako zlatá slavice, dostávala za koncert pouhých devět set korun. A to jste byla v nejvyšší platové kategorii.

To je pravda, měli jsme výjimku. Asi čtyři zpěváci včetně Karla Gotta.



A přesto je to nyní větší starost?

Dnes není tolik příležitostí dělat velké koncerty. Někdo je musí sponzorovat. Dříve jsme zpívali v dotovaných kulturních domech, které mnohdy patřily velkým podnikům, a ty si mohly zvát zpěváky na vystoupení. Teď je strašně málo kolegů, kteří dělají koncerty. Ale znám hodně zpěváků, hlavně mladších, kteří vystupují na různých večírcích.



Je v tom velký kvalitativní rozdíl?

Je to posun někam jinam. Přála bych mladším kolegům zažít atmosféru plných sportovních hal, kam si vás přijde poslechnout osm tisíc lidí.



Jak často zpíváte na firemním večírku?

Minimálně.

Je to pod vaši úroveň?

To neříkám, protože doba se mění. Ale představte si, že si vás někdo na takový večírek „koupí“, vy budete zpívat a lidi u stolů - nedej bože - při tom budou polykat šunku a cinkat vidličkami. To by mi vadilo.

Zlatí slavíci mi oxidují

Před časem jste se s manželem přestěhovali do většího bytu. Udělala jste si v něm síň slávy?

Síň slávy? (pobaveně se směje) Znám lidi, kteří si ji doma vytvoří. Proč ne, když je to potěší. Já zlaté desky po stěnách nerozvěšuju, nepotrpím si na to. Nemám ani všechny své desky, které jsem nazpívala.



To mi neříkejte. Kdo jiný by měl mít kompletní sbírku vašich alb?

Fanklub. A možná nějaký sběratel. A tím já nejsem. (znovu se směje) Na vzpomínky mi stačí má hlava. Mám docela dobrou paměť.



Paní Zagorová, aspoň těch devíti zlatých slavíků bych se u vás dopočítal?

Slavíky mám. Jsou to vlastně takové malé píšťalky, které jsem si navlékla na řetízek. Ale představte si, že šíleně oxidují.



No počkat, jak může zlato oxidovat?

Nedivte se. Zlatí slavíci byli asi málo pozlacení.



HANA ZAGOROVÁ

Jedna z nejvýraznějších postav v historii české populární hudby se původně měla stát herečkou. Brněnskou JAMU zakončila v roce 1969, ale to už věděla, že její prioritou jsou písničky. Rodačka z Ostravy (6. září 1946) si získala mnoho věrných posluchačů, ale i odpůrců. Její osobitý přednes vyvolává protichůdné a až bouřlivé reakce. „Je to lepší, než kdyby si lidé ani nevšimli, kdo jim to zpívá,“ říká devítinásobná zlatá slavice, která v listopadu u společnosti Multisonic vydala nové album nazvané Navěky zůstane čas. Je bezdětná a podruhé vdaná. Jejím prvním manželem byl baletní mistr Vlastimil Harapes, nyní žije dvanáctým rokem s operním pěvcem Štefanem Margitou.