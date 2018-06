Naučte se rozpoznat nerozhodnutelné sváry

Kdo se nenaučí rozpoznávat nerozhodnutelné sváry, shoří v manželství v nelidských mukách. Vždyť jak se můžeme hádat o něco, co není rozhodnutelné samo o sobě. Sluší se vzpomenout moravského rodáka, jinak světového matematika Kurta Gödela, který tvrdil, že soud může být pravdivý, nepravdivý nebo nerozhodnutelný, kdy nelze rozhodnout, zda je či není pravdivý. Sám fakt nerozhodnutelnosti při manželském rozhodování nadělá doma takovou paseku, že nelze jinak než uvést příklad. Manželé se rozhodnou, že koupí do obýváku koberec. Neboli nastane shoda v tom, že se koberec koupí. V obchodě s koberci jsou však najednou vystaveni desítkám různých koberců. Jeden z nich se zvláště líbí manželovi, jiný manželce. Oba chtějí vybrat krásný koberec, ale liší se od sebe vkusem. Ne že by jeden měl lepší vkus než druhý, oba mají toliko vkus různý. Máme ohyzdný zlozvyk, že pokud se nám něco líbí, označíme věc ihned za hezkou. Hezké je přece teprve to, co se líbí buď i jiným, anebo co se pokouší označit za hezké odborníci. I když i ti se liší ve svých diagnózách krásy... Tak bychom měli vědět, že z principu máme právo, aby se nám něco líbilo, ale nesmíme z toho vyvozovat, že to, co se nám líbí, je jediné hezké. Líbí-li se tedy manželům dva rozdílné koberce, neexistuje vědění, které by hodnověrně a vědecky konzistentně rozhodlo, který z koberců je hezčí. Pokud jeden neustoupí, vznikne svár, v němž zákonitě padne výrok: Ty do toho nemluv, protože nemáš vkus." A místo rozhodnutí, jaký koupit koberec, se pak začnou manželé hádat, kdo z nich má lepší vkus. Odtud je k urážkám nepatrný krůček. Podstata sporu spočívá ve skutečnosti, že nelze rozhodnout, který koberec je jednoznačně krásnější, neboli sám spor se stal nerozhodnutelný. Neexistuje instituce, která by rozhodla. V takovém případě hrozí takzvaný argumentační chaos. Nejenže se oba manželé osočí, že nemají vkus, ale manžel třeba napadne svou ženu, že její otec byl alkoholik, a proto u ní nemůže být o vkusu ani řeč. Oba začnou prosazovat svůj koberec a v tu chvíli už mezi nimi vznikne válka, ve skutečnosti duel neboli párový souboj v dorozumívací úrovni. Prevence nerozhodnutelných sporů je jednoduchá. V první řadě je musíme umět rozpoznat a říci si navzájem hádáme se o něco, co nezná nejlepší řešení". A pak se musíme smířit s tím, že nejlépe je při lecjakých neshodách vzdát účast na rozhodování a nechat, aby koberec vybrala manželka. Pamatujte, že z hlediska životních jistot a z pohledu na lidský osud vůbec je zcela lhostejné, jaký máte doma koberec. Stačí, že z něho má manželka radost. Neboť, divme se upřímně, ponechá-li manžel manželce právo, aby sama rozhodla, vypukne v ní ušlechtilost a smířlivost a sama vám v mnoha dalších věcech dovolí, abyste vy (její manžel) rozhodoval sám. Neocení-li vaše žena vaši ústupnost, máte doma nebezpečného predátora, který vás pozře zaživa. Jsme ustavičně v područí strašidla, že druh chce parazitovat, a pak samozřejmě neuznáme, že se má nerozhodnutelný spor vzdát, a trváme na tom, že náš koberec je ten nejkrásnější. Při nerozhodnutelném sváru o to, který koberec je nejkrásnější, hrozí, že se svár přesmykne do sporu, který koberec je vhodnější či správnější do vašeho obýváku. Dimenze správnosti je v tom případě jako plácnutí do vody. Pokuste se vyřešit problém, zda jste do vody plácli správně, či ne. Naučte se rozpoznávat nerozhodnutelné sváry a pak je utínejte brutálně a ve vzájemné spolupráci.