Naučila jsem se pokoře, říká Fialová o době, kdy bojovala o život

Vzpomínky se moderátorce Markétě Fialové vrátily na nedávné tiskové konferenci k projektu Dobrý anděl, jenž pomáhá rodinám, které byly zasaženy rakovinou.

"Od určité doby věřím na znamení. Když jsem mluvila na tiskové konferenci o tom, že mým dobrým andělem je jeden lékař, tak jsem nevěděla, že ho za pár sekund uvidím v dokumentu, který tuto kampaň doprovází. V tu chvíli jsem si řekla, že jsem tu dobře a že tohle je to znamení," uvedla moderátorka.

Projekt podpořila i proto, že ví, co boj s těžkou nemocí obnáší. Otevřeně přiznává, že kromě podpory nejbližších jsou důležité i peníze.

"Důležité je, aby se člověku dostalo lékařské pomoci. Ta je v našem státě relativně dobře dostupná a ke specialistovi se nakonec každý dostane. Já to štěstí měla. A pak je důležité rodinné zázemí, které však ty peníze samozřejmě potřebuje. Ten život je s nimi snazší a bez nich, když se jich nedostává v té nelehké situaci, je to ultra těžké," objasňuje, proč kývla na podporu Dobrého anděla, který cílí právě na rozdělování financi těm rodinám, které se vinou rakoviny dostaly do tíživé situace.

Tváře Novy, které se připojily k projektu Dobrý anděl.

S odstupem času se Fialová na vlastní nemoc dívá s nadhledem. Jak sama říká, v mnohém jí nastavila zrcadlo a donutila ji vnímat život jinak než kdykoliv dřív.

"Já jsem bojovník, tudíž jsem chtěla hlavně přežít. Ta nemoc se poprvé projevila v osmnácti letech. Tehdy to se mnou hodně zamávalo. Do té doby jsem neměla snad ani rýmu a najednou přišel velmi ostrý zlom. Naučilo mě to pokoře, byť ta bojovnost a odhodlání je tam nutné," přiznává.

"Dnes se snažím, aby mi bylo příjemně a dobře. Snažím se hýbat, snažím se dobře jíst, být optimistická a snad i trochu spát a hlavně pozitivně myslet. Sporty mám ráda úplně všechny. Tedy ty, které mi pan doktor povolí, což je všechno vyjma hloubkového potápění a skákání z padáku. K tomu jsem se ještě nedostala, ale plánuji to. Prostě co můžu, to zkusím," uzavírá Markéta Fialová.