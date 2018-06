Z Bond girl se stala bezdomovkyní. Lana Woodová živoří a zlobí ji zdraví

V roce 1971 byla po premiéře filmu Diamanty jsou věčné jako doma ve vyšší společnosti. Chodila na luxusní večeře a užívala si slávu. Jako herečka měla úspěch a navíc byla krásná. Bohužel skončila tak, jak asi nikdo nečekal.

Magazín Inside Edition informoval o tom, že nyní žije v Los Angeles v pochybném motelu, kde se tísní v malém prostoru s dcerou Evan, jejím manželem a třemi dětmi.

„Pro moji dceru a její rodinu je to velmi deprimující. Nemají kvůli mně žádné soukromí, ale já nemám kam jinam jít,“ sdělila bývalá herečka v rozhovoru pro magazín.



Woodová prozradila, že téměř nemá co jíst a je na tom zdravotně špatně. V minulosti žila s dcerou a její rodinou v malém pronajatém domku na okraji Los Angeles. Protože ale neplatili nájem, byli vystěhováni.

Woodová musela před časem zaplatit hodně peněz za léčbu rakoviny, která ji postihla. Říká, že kvůli tomu je teď v tak špatné situaci. Její dcera nepracuje. Zároveň by Lana nutně potřebovala operaci obou kolen, protože už téměř nemůže chodit.

„Žila jsem jako na houpačce. Jako kdyby mě někdo zavřel do skleněné koule s umělým sněhem a pořád dokola mě obracel vzhůru nohama. Bylo to pro mě moc těžké. A teď nevím, co ještě zvládnu. Je toho na mě moc,“ pokračovala Woodová, která stejně jako její slavnější sestra Natalie Woodová byla léta zvyklá na luxus.

„Moje sestra Natalie byla výjimečný člověk. Odešla tak brzy. Byla světlem v mém životě. Velmi mi chybí i po tolika letech,“ doplnila Lana, která je přesvědčená o tom, že by ji sestra nikdy nenechala na holičkách. Natalie Woodová zemřela ve třiačtyřiceti letech a nyní se Laně snaží pomoct její manžel, který shání peníze na lékařská ošetření.