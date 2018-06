Sexy tělo Portmanové v posledním filmu není její, vzala si dublérku

Studentka Caroline Davisová prozradila deníku The Sun, že dokonalé pozadí Natalie Portmanové v plavkách je ve skutečnosti její. "Studuji film, takže jsem využila šanci být ve filmu," řekla Davisová, která za předvedení svého těla zezadu v plavkách a skok do jezera dostala v přepočtu přes 7 tisíc korun.

Nabízí se otázka, proč by se v době natáčení ještě velmi štíhlá Natalie Portmanová měla nechat zastupovat. Její tělo by jistě bylo v této scéně stejně sexy jako Davisové. Vysvětlení štábu je, že se herečka chtěla vyhnout nachlazení, který by jí znemožnil další natáčení, protože jezero v Belfastu bylo ledové.

Davisové nevadí, že diváci obdivují Portmanovou pro něco, co není její. Na rozdíl od jiné dublérky, která za Portmanovou údajně odtančila většinu baletních čísel ve filmu Černá labuť. Primabalerína Sarah Laneová tvrdí, že Portmanová odtančila jen pět procent všech scén.

Primabalerína Sarah Laneová trvdí, že odtančila za Portmanovou většinu čísel ve filmu Černá labuť

"Chtěli vytvořit představu v mysli lidí, že je Natalie něco jako génius nebo je tak tanečně nadaná a že skutečně tvrdě na sobě dřela, takže se za rok a půl natáčení stala balerínou. Ale z těch scén, kdy zabírají celé její tělo, Natalie tančila jen v pěti procentech případů,“ prohlásila Laneová.

"Já tančím už 22 let a říkat, že někdo trénuje rok a půl a dokáže co já, je ponižující nejen pro mě, ale pro celý baletní svět," dodala.