Natalie Portmanová se upíjí kávou

"Něco podobného jsem nemohla čekat. Za práci jsem dostala řádně zaplaceno a příplatek za spokojenost byl zahrnut v honoráři," usmívá se mladá herečka.



Natalie tak má s kávou vystaráno až do důchodu. "Kdybych to chtěla rozdat lidem, stačilo by to pro půl města," prozradila Portmanová, která se kávy dočkala za propagaci společnosti Mt Rainier Caffé Latte.



"Natalie pro nás pracovala mezi natáčením a školou, což pro ni musel být fyzicky i psychicky náročný výkon. Zasloužila si proto odměnu nad rámec svého honoráře. Ke kávě jsme připojili také osobní poděkování," uvedl zástupce firmy. Výši honoráře, který Natalie dostala, ovšem odmítl prozradit.



O tom, jestli teď herečka nepije nic jiného, než kávu, žádné zprávy nejsou. Ví se jen to, že nutí kávu každému na potkání. "Každý, kdo by chtěl kávu, se může klidně zastavit. Budu ji rozdávat ještě několik let. Někomu dávám i celé krabice. Kdybych to měla všechno vypít, tak bych byla asi tím největším nespavcem na světě," dodala Natalie, která se na některé bedny s kávou dokonce podepsala, aby se jich co nejrychleji zbavila.





Natalie navštěvuje prestižní Harvardskou univerzitu. Svou anonymitu pojistila tím, že ve škole používá dívčí příjmení své babičky.

Při všem tom vytížení nemá moc času na osobní život, ale před časem se tvrdilo, že se sblížila s hercem Haydenem Christensenem, s nímž natáčela další díl Hvězdných válek. Také se šuškalo o jejím vztahu se zpěvákem Mobym.

Svou postavu si Natalie udržuje snadno. Od osmi letet je totiž vegetariánka. Mimoto nekouří, nepije a prý nikdy nezkusila drogy.