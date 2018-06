Měla bych si změnit jméno, aby znělo víc francouzsky, říká Portmanová

"Hledáme byt. Benjamin a já se stěhujeme na podzim roku 2014, kdy začne jeho práce u baletu pařížské Opery. Je to samozřejmě obrovská změna seknout s Los Angeles kvůli Paříži. Nevím, jak bude vypadat můj život, ale jsem tak nadšená," řekla magazínu Madame Figaro.

Dvaatřicetiletá herečka má s choreografem dvaapůlročního syna Alepha. Pár se poznal v roce 2010 během natáčení filmu Černá labuť, za který Portmanová získala Oscara.

Portmanová se netají láskou k Francii a všemu francouzskému. Jako třináctiletá si zahrála ve snímku Leon s Jeanem Renem.

"Nemám francouzskou státní příslušnost, ale ráda bych ji získala. Nevím, jestli je to vlastně možné, protože už mám americký a izraelský pas. Možná bych měla přidat 'h' do svého jména, aby to znělo více francouzsky, takže Nathalie? Můj otec mě pojmenoval po písni Gilberta Bécauda. Vyrostla jsem ve velmi frankofilní atmosféře," prozradila Portmanová.