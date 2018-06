Natalie Portmanová příliš hubla kvůli roli, režisér ji musel nutit jíst

"Vzala tu roli velmi vážně. Tyhle baletky jsou opravdu, ale opravdu vychrtlé. Když jsem se podíval na její záda, zděsil jsem se. Napadlo mě: 'Natalie, začni jíst' a pak jsem se ujišťoval, jestli má ve svém přívěsu dost jídla," řekl režisér Darren Aronofsky.

Natalie Portmanová a režisér Darren Aronofsky

Portmanová ale byla ochotna pro roli udělat vše, takže držela dietu a dřela v tělocvičně. Nakonec byla ráda, že to skončilo. "Den potom, co skončilo natáčení, to bylo jen: těstoviny, těstoviny a zase těstoviny. Žádné cvičení. Byla jsem připravena opustit život baletky. Jen jsem si říkala, ať nechtějí něco přetočit, protože se nedostanu do kostýmu," řekla Portmanová.

Kromě diety jí natáčení kazila i roztržka s otcem. Vyčítal jí, že roli lesbické baletky, která má ve filmu erotickou scénu se ženou, vůbec vzala.

Natalie Portmanová ve filmu Black Swan (Černá labuť)

"Natalie je velmi uzavřená a důstojná osoba a často se nechá ovlivnit názorem svého otce, Tohle byla ale role, které se nechtěla vzdát, i když věděla, že tím otce rozčílí. Stále ji vidí jako dítě a myslí si, že ukazovat se takhle je ponižující. Jejich vztahy ochladly," řekl deníku Daily Mail zdroj blízký rodině.