Portmanová lituje podpisu pro Polanského, o Allenovi odmítá mluvit

„Velmi toho lituji. Přijímám zodpovědnost za to, že jsem to pořádně nepromyslela. Někdo, koho jsem si vážila, mi to dal a řekl: ‚Podepsal jsem, uděláš to taky?‘ Odpověděla jsem, že jistě. Byla to chyba,“ řekla pro Buzzfeed Natalie Portmanová o podpoře Romana Polanského z roku 2009.

Slavný režisér polského původu je ve Spojených státech stíhán kvůli sexuálnímu styku s nezletilou v roce 1977. K pohlavnímu styku s třináctiletou dívkou se Polanski přiznal, trvá ale na tom, že nešlo o znásilnění, nýbrž o dobrovolný styk. V USA je ale sex s nezletilými považován za znásilnění.

Polanski z USA v roce 1978 uprchl. V roce 2009 ho zadržela švýcarská policie na cestě do Curychu na základě amerického zatykače. Po několika měsících v domácím vězení v Gstaadu nakonec Švýcarsko Polanského odmítlo do USA vydat. V roce 2015 odmítlo režiséra do Spojených států vydat také Polsko.

Loni v srpnu losangeleský soud zamítl žádost údajně znásilněné ženy, aby případ ukončil. V prosinci pak americká policie oznámila, že se zabývá novým obviněním na adresu Romana Polanského. Režisér podle trestního oznámení v roce 1975 sexuálně obtěžoval desetiletou dívku.

Natalie Portmanová ale odmítá diskutovat o tom, jestli byla chyba, že v roce 1996 natáčela film Všichni říkají: Miluji tě s Woodym Allenem (82), jehož obvinila nevlastní dcera z pohlavního zneužití.

„Nemyslím si, že by se konverzace měla ubírat tímto směrem. Myslím, že by měla být o tom, proč Elaine Mayová nenatočí každý rok film? Proč Nora Ephronová nenatočí film každý rok? Proč nemáme ženskou verzi Billa Cosbyho? Proč nevidíme ve filmech Asijky? Přicházíme o spoustu umění tím, že nedáváme příležitosti barevným lidem, ženám, postiženým, sexuálním menšinám, mluvme o těchto ztrátách v umění,“ dodala Portmanová.