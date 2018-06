Natalie Portmanová je nejkrásnější

Profil vítězky

Natalie Portmanová se narodila 9. června 1981 v Jeruzalémě. Ještě jako malé dítě se odstěhovala s rodiči do Washingtonu. Po několika stěhováních se nakonec rodina usadila v New Yorku.



Natalie nyní studuje na akademické jazykové škole psychologii. Debutovala ve filmu Leon (The Professional) v roli dívky Mathilda, poté následoval jeden filmový kontrakt za druhým. Za svůj herecký výkon byla oceněna cenou Young Star Awards.



Hrála ve filmech jako Všichni říkají miluji tě, Mars útočí či Hvězdné války. Její otec pracuje jako specialista na neplodnost v jedné New Yorské nemocnici. Matka nepracuje a stará se o Natalii.



Nejkrásnější lidé planety 2002

podle čtenárů iDNES 1. Natalie Portmanová 2. Anna Kurnikovová 3. Catherine Zeta Jonesová 4. Monika Žídková 5. Sandra Bullocková 6. Salma Hayeková 7. Roman Šebrle 8. Keanu Reeves 9. Jana Štefánková 10. Halle Berryová Nejkrásnější pár roku 2002

NATALIE PORTMANOVÁ

ROMAN ŠEBRLE Ti nejkrásnější v roce 2002 podle Peoplu

Za absolutní vítězku ankety o 50 nejkrásnější lidí označil časopis People herečku australského původu Nicole Kidmanovou.



Rekordně již po sedmé se objevil na seznamu hollywoodský symbol Julia Robertsová. Letošní nositelka Oscara za nejlepší herecký výkon v hlavní ženské roli Halle Berryová je také stálicí - na seznamu je po šesté.



Mezi další známe tváře patří modelka Cindy Crawfordová či herec Denzel Washington. Nechybí ani popová princezna Britney Spearsová a její kolegyně z branže Mandy Mooreová.

Z televizních celebrit se prosadil mimo jiné například Jeff Corwin, který na kanálu Animal Planet uvádí svůj pořad Zkušenosti Jeff Corwina.





Ze sportovců se mezi 50 nejkrásnějších lidí světa probojovala například bobistka Vonetta Flowersová, která na letošních zimních Olympijských hrách v Salt Lake City získala zlato.

Kdybychom se podívali na poslední roky, tak nejhezčí a nejoduševnělejší lidé (to hraje podle pravidel výběru velkou roli) jsou samé ženy-herečky. Loni Catherine Zeta-Jonesová. A před ní Julia Robertsová.