Herečka Natalie Portmanová je maminkou, porodila chlapečka

Informace o narození chlapečka přinesl magazín People. Kde nebo kdy se dítě narodilo, však neuvádí. Zatím se k zprávě nevyjádřila ani mluvčí herečky. Pár se seznámil během natáčení filmu Černá labuť a Portmanová za svůj herecký výkon dostala v únoru Oscara.

Benjamin Millepied a Natalie Portmanová

Herečka loni v prosinci oznámila, že je těhotná a plánuje se vdát za svého přítele Millepieda. "Vždy jsem si chránila své soukromí, ale řeknu vám, že jsem nepopsatelně šťastná a vděčná za takový zážitek," prohlásila tehdy. Portmanová také nevyloučila, že kvůli rodině možná skončí s kariérou (více čtěte zde).

Izraelsko-americká herečka, občanským jménem Natalie Hershlagová, vyrůstala v New Yorku a před kamerou se objevila už v roce 1994, kdy ji obsadil režisér Luc Besson do svého snímku Leon. Následně dostala další pracovní nabídky a zahrála si například ve filmech Všichni říkají: Miluji tě, nebo Mars útočí!, postupně do své filmografie přidala takové snímky jako Hvězdné války, Na dotek, Paříži, miluji tě, V jako Vendeta, či Goyovy přízraky. Herečka má ve svých třiceti letech na kontě už 30 filmů.