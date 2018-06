Natalie Oreiro je postrach

První větší roli dostala v telenovele Sladká Anna, následovala další série Modelky 90-60-90. V roce 1998 dokonce Oreiro získala filmovou roli ve snímku Argentinci v New Yorku. Čím urychlovala svoji kariéru? Byla temperamentní a upovídaná. "Zpočátku jsem si myslela, že čím víc a rychleji budu mluvit, tím to bude lepší," řekla.Televizní producenti před ní utíkali a ti, které dostihla, jí dali roli, aby měli od Oreiro pokoj. A ono to nečekaně vyšlo, když přišla na řadu série Bohatí a slavní, po které následovala dnes již proslulá telenovela Divoký anděl. Zde si Natalia Oreiro zahrála postavu drzé služebné Milagros. "Byla jsem to já, hrála jsem sama sebe," přiznala Oreiro, která nakonec "ukecala" celou Jižní Ameriku.Oreiro prý pobláznila i zkušeného manipulátora davů Fidela Castra, jenž jí nabídl místo kubánské ministryně kultury. Oreiro prozatím Castra odmítla. Její úkol je totiž jiný: připravit půdu pro nástup cizího zábavného umění do České republiky.Zatím jsme se ubránili útoku umolousaných Irů, známých pod jménem Kelly Family, ačkoli ředitel TV Nova hovořil o "majstrštyku". Nevěřme mu, ale buďme ostražití.Nový trumf, který Železný vytáhl z rukávu, je právě Natalia Oreiro, již celá novácká obec slupla jako malinu. "Jsme chudá země, přiznejme si to. Rádi sníme o bohatství. Telenovely, u kterých si i já rád popláču, nám ty naše sny jaksi zhmotňují," řekl psycholog Igor Macháček, který se minulý týden vzdal svého místa. Našli mu nemoc zvanou "závislost na Oreiro".Měli bychom být dvojnásob ostražití, neboť Oreiro je nebezpečnější než Kelly Family a stejně záludná jako Pokémoni. Ovlivňuje masy obrazem i zvukem. Jinak se totiž to, čemu ona říká hudba, nazvat nedá. Obě desky, které u nás vydala, jsou sice hudebně nazdobené, ovšem to dokáže s pomocí studiové techniky každý. Teprve koncerty odhalí odvrácenou tvář reklamního triku jménem Natalia Oreiro. Zpěvačka se jenom předvádí a bečí. Náš Luděk Sobota je lepší. Nevěřte jí, když tvrdí: "Připadá mi, že jsem v Praze už někdy žila v nějakém ze svých minulých životů.Zamilovala jsem se do češtiny, je to nádherný jazyk a krásné jsou i vaše památky." Tohle povídá každý druhý turista po třetím pivu. Ovšem vliv argentinské divoženky zasáhl naši společnost nejhlouběji: zmocnila se našich dětí, které už neříkají máma, táta, ale "Natalia Oueiuo". Chcete další důkaz? Zpráva z tisku: V Nejdku ožila tradice Pohádkového karnevalu, jejž nedávno pořádala Mateřská škola v ulici Závodu míru. "Karneval bude moderovat Pan Popleta a desetiletá Petra Štroblová, která na závěr zatančí jako Natalia Oreiro," prozradila ředitelka Iveta Drobná.Natalia Oreiro, jež si chce koupit v Praze dům, zatím zná jen dvě česká slova: ahoj a děkuji. Co se stane, až démon známý výrokem "chci všechno, anebo nic" ovládne setinu naší jazykové zásoby? Dostane vlastní pořad na televizi Nova? Začne objíždět estrády? Napíše František Ringo Čech telenovelu o kněžně Natalii Libuši Oreirové? To mu musíme zabránit. Když zlatý český slavík žertoval, že by se vedle Oreiro rád probouzel, ztratil kontakt s realitou. Vždyť Oreiro bere práci našim bavičům.Protože doba je tvrdá, vyložme si karty na stůl. Braňme si náš kýč, než nám ho vezmou cizinci. Než přijdeme o poslední, co nám ještě zbývá: Ivetu Bartošovou, Ilonu Csákovou, Lunetic, A-Tak a všechny další chlapecké skupiny, Michala Davida, Katapult, Petra Novotného a celou jeho partu, Láďu Křížka, Aleše Brichtu, Ivana Mládka, Těžkého Pokondra a další a další umělce.(Tímto prosím považujte iniciativu Český kýč věc veřejná za založenou.)