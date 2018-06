Přítel nežárlí, jsme v pohodě a důvěřujeme si, říká Miss Kotková

10:44 , aktualizováno 10:44

Česká Miss World 2016 Natálie Kotková (22) už půlroku chodí s Petrem Lexou (25) ze skupiny Slza. Modelka a blogerka přiznala, že jim to stále klape. Přesto občas ráda vyrazí do společnosti i bez něj, jako například na Česko-Slovenský ples do Obecního domu.