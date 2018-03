Stačila vteřina a korunka byla rozbitá, zavzpomínala misska Kotková

Co vaše korunka? Pokud si pamatuji, hned při přebírání jste ji rozbila.

To je pravda, ale pro mě je to už tak dávno, že jsem si na to dlouho nevzpomněla. Korunka mi špatně držela na hlavě a stačila vteřina a byla na zemi. Strašný trapas, o kterém se ještě hodně dlouho mluvilo. Dnes už je v bezvadném stavu. Organizátoři ji téměř obratem dali dohromady.

Od té doby se hodně změnilo. Co vaše práce, sny, plány?

No já se cítím krásně. Lhala bych, kdybych neřekla, že mi to otevřelo mnoho dalších dveří. Všechno uteklo jako voda a já už jsem tichý pozorovatel. V sobotu je poslední casting České Miss v pražských Štěrboholech, kam se opravdu moc těším. Je to příjemné zavzpomínání a zároveň se v tu chvíli dokážu vcítit do pocitů těch dívek, které přišly uspět a postoupit do dalšího kola. Je mi jich i trochu líto. Pamatuji si sama tu nervozitu. Ale zároveň jim to očekávání a sny moc závidím.

Čím se cítíte být víc teď? Modelkou, Českou Miss World 2016, youtuberkou, blogerkou?

Já se cítím a stále budu Natálií Kotkovou, která je úplně vším. Každý den budu dělat své aktivity a nějak to propojím. Oproti velkým youtuberům mám o hodně méně followerů. Takže jsem prostě já a tady ty všechny aktivity asi definujou moji osobnost. Asi jich přibude ještě víc, některé třeba možná odejdou. Ale jsem prostě v základu studentka, normální holka, která se snaží nějakým způsobem žít svůj sen a udělá pro to první poslední. Takže asi takhle.

Co byl impulsem začít psát blog?

Od malička jsem neustále něco fotila a točila nebo psala. Měla jsem toho hodně kolem sebe, co mě bavilo, ale nestíhala jsem to psát někam, kde by si to lidé mohli číst. Blog byl ideální cestou, kde to všechno sdílet a najít lidi se stejnými zájmy, kteří by si rádi přečetli mé zkušenosti, zážitky, rady. A já zase naopak dostávala zpětnou vazbu. Začínala jsem s módním blogem a dnes je z něj lifestylový blog. Zatím mám toho hodně co psát, až to nestíhám. Hlavně mě těší, že lidi moje psaní baví a hlasují o mně v soutěži Bloger roku.

Česká Miss World 2016 Natálie Kotková a návrhář Jakub Poner

Vy jste to ocenění i vyhrála.

Ano, taky mě to hřálo na srdci i na duši. Moc si toho vážím. Dokonce jsem párkrát uvažovala, že bych šla dělat novinařinu. Nakonec jsem zjistila, že mě víc baví moderování. V tom se cítím jako na koni.



Jaký je podle vás špatný bloger?

To je taková blogerka, která si díky vlivu, který má především na mládež, dává na profil nevhodné věci a je špatným příkladem pro společnost.

Jste už delší dobu s přítelem Petrem Lexou, který také hodně blogoval. Dnes má kapelu Slza a je úspěšný zpěvák. Jaká je podle vás hudební scéna v Čechách?

Stále platí heslo: co Čech, to muzikant. České hity miluji, poslouchala jsem je odmalička a poslouchám je dodnes.

Hodně cestujete. Co se vám ale nejvíce líbí na Čechách?

Česká republika je podle mě jedno z nejkrásnějších míst. Jediné, co mě mrzí, je, že nemáme moře. Často ani nevíme, co tu máme za poklady. Pokud se podívám do hlavního města, Pražský hrad je nesrovnatelný s památkami v Evropě. Romantická místa tu sálají z každého koutku. Kdo by odolal procházce po nábřeží, v Grébovce, na Vyšehradě či dalším krásným místům. Od začátku, co jsem se nastěhovala do Prahy, bydlím na Vinohradech, což je taková moje čtvrť, na kterou nedám dopustit. Je tu nejen krásně, ale člověk si může vyrazit na brusle, zaběhat nebo se jen tak projít a je za pár minut přímo v centru.

Jako ženu by mě zajímalo, co skrývá vaše skříň?

Já mám módu hrozně ráda. Je to součástí mého života už vlastně od malička. Zbožňuju a podporuju českou tvorbu, chodím na různé akce. Sama tedy moc designerské kousky nemám, protože to je trochu mimo můj rozpočet, takže když jdu na nějakou akci, tak mi třeba věci půjčí. Oblečení mám jinak docela dost, nevyhazuji ho. Často totiž za několik let zjistím, že je odložený kousek zase in.