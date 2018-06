V životě bych doma nerodila, říká Natálie Kocábová krátce před porodem

"V životě bych doma nerodila. To šíří lidi, kteří kupují biopotraviny a třídí odpad. Oni jsou trochu agresivní," myslí si Natálie Kocábová, i když sama také odpad třídí.

Je tedy připravená na klasickou porodnici a až její druhé dítě přijde na svět, plánuje shazovat poporodní kila běháním.

"Zatím jsem to zkusila dvakrát, ale mě to psychicky ničí. Mně to vadí, jak jsem bez dechu… Mám rekord 15 minut na běžícím pásu, to bylo v období, kdy jsem chodila do fitness," popsala.

I když byla během celého rozhovoru poněkud nemluvná a nechtěla prozradit ani jméno, které s manželem pro dítě vybrali, nakonec z ní Jan Kraus dostal, že dceru pojmenuje Mia.

Jan Macháček v Show Jana Krause Helena Benischová v Show Jana Krause

Kromě Kocábové si Jan Kraus pozval novináře Jana Macháčka a českou slečnu Marplovou Helenu Benischovou z Krnova.