Natálie Kocábová bude trojnásobnou maminkou

„Došlo mi, kolik z vás to ještě neví, ač jsem o tom už psala do Elle. Jsem v 7. měsíci těhotenství a v únoru se nám narodí Pan Překvápko,“ napsala Natálie Kocábová na Facebooku.

O otci svého dítěte, se kterým je několik měsíců, nechce moc mluvit. „On je úplně z jiného světa, dělá v horolezeckém oboru celý produktivní život a já to nechci zakřiknout a hned mluvit do médií. Vlastně už nechci o svých partnerech mluvit do médií. Bylo toho dost,“ řekla pro Magazín DNES letos v létě.

Dcera Michaela Kocába má z manželství se Štěpánem Vránou syna Vincenta (14) a dceru Miu (5). Manželé se rozvedli loni.

„Darem a zároveň problémem toho vztahu bylo, že jsem čtrnáct let žila s někým, s kým jsem se blízce znala od dvanácti. Poznali jsme se jako děti a jak jsme spolu vyrostli, tak jsme spolu i strašně bojovali. Zároveň jsme na sebe byli výrazně fixovaní, i když už byl každý jinde. Takový vztah těžko utnout, i když už nesnesitelně skřípe,“ řekla o konci vztahu.

„Je to, jako kdybyste se pokoušeli rozvést s vaší sestrou nebo bratrem. A najednou jsem do toho měla říznout. Ale jinak to nešlo. A už je načase přestat se v tom pitvat,“ dodala.