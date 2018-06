Natálie Kocábová pokřtí syna

Natálie se s Vincentem před pár dny vrátila z Ameriky, kde má druhou část rodiny - rodiče a příbuzné své matky Marshy, která je Američankou.

Jako dítě tam Natálie trávila v létě celé dva měsíce a dnes považuje USA za svůj druhý domov. „Miluju Ameriku, inklinuji k tomu kontinentu. Začátkem prázdnin vždycky dostanu absťák a musím vypadnout,“ říká.

Anglicky mluvila dřív než česky, protože s ní matka od narození komunikovala ve své rodné řeči. Ona teď opakuje totéž se svým synem. Snaží se na něj mluvit výhradně anglicky a letos ho už podruhé přivezla mezi rodilé mluvčí. Poprvé s ní letěl přes oceán, když mu byly tři měsíce.

S Vránou do školy

Natálie, která vydala knihy Monarcha Absint a Schola Alternativa, v těchto dnech nastupuje do školy. Dostala se na FAMU - obor dramaturgie a scenáristika. „První semestr bude náročný,“ odhaduje. „Bude mi muset pomoct maminka.“

Se svými budoucími spolužáky už absolvovala soustředění v Poněšicích. Vincenta hlídal jeho otec, ale i tak na něj soustavně myslela. „Naštěstí jsem pořád musela poslouchat přednášky, takže jsem neměla čas rozlítostňovat se,“ říká.

Do školy nastupuje i Vrána, a to do prvního ročníku ČVUT v Praze. Zatím bydlí oba u Natáliiných rodičů, ale čeká je stěhování do vlastního bytu. V souvislosti s těmito povinnostmi Kocábová ani neřeší, kdy dopíše další knihu. „Dávám si na to rok a půl. Teď má přednost škola.“