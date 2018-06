Natálie Kocábová je potřetí maminkou. Syn se jmenuje Elliot

„My jsme dostali své zlato už v úterý. 20.2. 2018 přišel na svět náš ‚Pan Překvápko‘. Jsme zdraví a děsně roztomilí... Dali jsme mu jméno Elliot,“ napsala novopečená maminka na Facebooku.

Otcem jejího syna je Miloš Hoffman, který působí v hudební dvojici DJ Wind & Hoffman. Pracuje také jako manažer firmy vyrábějící potřeby pro horolezce. Natálie o něm nikdy nechtěla moc mluvit.

„On je úplně z jiného světa, dělá v horolezeckém oboru celý produktivní život a já to nechci zakřiknout a hned mluvit do médií. Vlastně už nechci o svých partnerech mluvit do médií. Bylo toho dost,“ řekla pro Magazín DNES loni v létě.

Natálie Kocábová má z předchozího manželství s architektem Štěpánem Vránou syna Vincenta (14) a dceru Miu (5). Manželství skončilo před rokem rozvodem.

„Pořád to nechci specifikovat, ale řekněme to asi tak, že darem a zároveň problémem toho vztahu bylo, že jsem čtrnáct let žila s někým, s kým jsem se blízce znala od dvanácti. Poznali jsme se jako děti, a jak jsme spolu vyrostli, tak jsme spolu i strašně bojovali. Zároveň jsme na sebe byli výrazně fixovaní. I když byl každý už jinde. Takový vztah je těžko utnout, i když už nesnesitelně skřípe. Je to, jako kdybyste se pokoušeli rozvést s vaší sestrou nebo bratrem. A najednou jsem do toho měla říznout. Ale jinak to nešlo. A už je načase přestat se v tom pitvat,“ prohlásila ohledně rozpadu manželství.