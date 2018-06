Natálie Kocábová čeká již druhé dítě, síly sbírá na výchovu a psaní

"Dítě jsme plánovali. Původně jsem o tom nechtěla vůbec mluvit, ale asi je to vidět," řekla iDNES.cz Natálie Kocábová, jíž se před médii podařilo utajit i červencovou svatbu, kterou uspořádala po téměř dvanáctiletém vztahu.

Zpěvačka a dcera muzikanta a bývalého ministra Michaela Kocába se ve společnosti objevila v rámci svých aktivit pro Art for Life, jehož třetí ročník právě probíhá. Kromě autorského čtení se připojila i k dražbě designového nábytku Fusion Factory, jejíž výtěžek poputuje právě na konto organizace bojující proti AIDS.

Helena Lapčíková, mluvčí Art for Life Lukáš Sapík a Natálie Kocábová

Natálie Kocábová nyní sbírá síly na vlastní aktivity. Zpěv, který na chvíli dala k ledu, dokud si sama neujasní, kterým směrem chce kráčet, vystřídalo psaní i hraní.

"Chystám novou knížku, bude to taková tragikomedie o životě po životě. Je to vůbec poprvé, co tíhnu ke komedii, což mě baví. Do toho se připravujeme na premiéru hry o (ne)vydařeném psychologickém sezení v pražském Divadle Na Prádle. A pak chystám ještě něco, o čem teď nemůžu mluvit, ale bude to souviset s psaním. Snad to vyjde," doplňuje multifunkční umělkyně.

Natálie Kocábová se synem Vincentem

Radostné okamžiky jí kazí snad jen ochablé vztahy s otcem Michaelem Kocábem a jeho přítelkyní Lejlou Abbasovou, s níž exministr čeká každým dnem dítě. "Vztahy jsou bohužel komplikované, ale víc bych to nechtěla komentovat. Kdykoliv vypustíme nějaký komentář, okamžitě to smete všechny a zničí mnoho rodin. Za to mi to nestojí," uzavřela Kocábová, která by sama měla rodit v květnu příštího roku.