Natalie Imbruglia trpěla fobií z vlastní ošklivosti, ale už to neřeší

Zpěvačka svůj vzhled v minulosti často řešila. Když jí bylo kolem 20 let, trpěla chorobným strachem z vlastní ošklivosti. Zpěvačku hodně ovlivnil i rozvod s hudebníkem Danielem Johnsem, který je v Austrálii známý také coby bojovník za práva zvířat, experimentátor s drogami a sám trpěl anorexií a depresemi.

„Nebylo mi tenkrát dobře. Trpěla jsem nějakým druhem tělesné dysmorfie a to nebylo dobré. Vždycky bylo důležité, jak vypadám. Když se dívám na své fotky po dvacítce, ve svém pohledu vidím, že se chci tvářit, že je všechno v pohodě, ale přitom bych nejradši utekla,“ přiznala zpěvačka.

„Opravdu mě štvalo, když se lidé vždycky ptali na můj vzhled. Předpokládali, že jsem všeho dosáhla jen díky tomu, jak vypadám. Ale teď je mi ale 40 a úplně jsem to přestala řešit. Nebudu se omlouvat za to, že vypadám dobře. Moje máma a táta vypadají dobře, to je vše. Když se zaměříte jen na vzhled, zešílíte,“ řekla.

Imbruglia přiznala, že z popularity a slávy byla unavená. Musela si dát přestávku v kariéře. Před šesti lety se rozhodla, že spíše než zpěvu se bude věnovat herectví. Ale na hudbu nezanevřela a natočila nové album Male.

„Potřebovala jsem pauzu. Potřebovala jsem se o sobě dozvědět pár věcí a přestat přemýšlet, co dál. Někdy je nejmocnější slovo ‚ne‘. Byla jsem vyčerpaná. Potřebovala jsem ubrat plyn a dělat něco jiného, co bych opravdu chtěla. Neměla jsem pocit, že riskuji. Vlastně jsem si připadala, jako bych převzala kontrolu. Pro mě bylo velmi vzrušující mít volno a dělat něco jiného,“ řekla Imbruglia.

Zpěvačka je nyní sama, ale dodala, že by ráda měla děti. Nevadilo by jí potkat toho pravého na seznamce. „Jsem v dobré fázi života. Nejsem vyčerpaná. Jsem šťastná. Těším se na budoucnost. Randění se hodně změnilo od doby, co jsem byla naposled single. Doufám, že potkám nějakého pána.“