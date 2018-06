Natalie Imbruglia přišla málem o hlas

"Riskovala jsem doživotní poškození hlasu," zavzpomínala ještě s hrůzou v očích na loňský rok Natalie Imbruglia.

"Teprve v loňském roce jsem nasbírala dostatek síly, abych se odhodlala jít k lékaři a nechat si uzliny odstranit. Dneska už nedokážu pochopit, jak jsem mohla s tím strachem žít tolik let," prozradila zpěvačka.

Hnědovlasá kráska však spokojeně dodala, že se zákrok obešel bez jakýchkoliv vedlejších účinků a může se tak opřít do svého třetího alba Counting Down The Days.

Na Silvestra 2003 se Natalie Imbruglia provdala za muzikanta Daniela Johnse. Před několika dny se ovšem nechala slyšet, že se děsí mateřství.

"Jsem z dítěte opravdu vystrašená. Chci si nejprve naplno vychutnat manželství s Danielem, pak se teprve můžeme vrhnout do rodičovství. Zatím si nedokážu představit, že bych vychovávala dítě. Zaplaťpánbůh ale nic takového nemusíme řešit, protože jsme oba naladěni na stejnou vlnu. Po dítěti zatím netoužíme ani jeden," konstatovala zpěvačka, která má za sebou románky například s hlavním hrdinou Přátel Davidem Schwimmerem, nebo zpěváky Lennym Kravitzem či Chrisem Martinem.